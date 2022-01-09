Umut Bozok seriye bağladı

Kasımpaşa, Süper Lig ’in 20. haftasında Hatayspor'u sahasında 3-1 mağlup ederek ligin ikinci yarısına 3 puanla başladı ve yeni yıla moralli girdi. Maça hızlı başlayan İstanbul temsilcisi 6. dakikada skoru 2-0’a getirirken, erken goller galibiyeti perçinledi. Maçta attığı gol ve iyi oyunla Kasımpaşa’nın 3 puana uzanmasında önemli rol oynayan Umut Bozok, ligde üst üste 3 maçta da skora katkı sağladı.

Sezon başı Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lorient takımından kiralık olarak transfer edilen Bozok, 20 haftada attığı 9 golle, gol krallığında Kayserispor’dan Thiam ve Başakşehir’den Okaka ile birlikte 3. sırada yer aldı. 20 yaşındaki futbolcu bu sezon 15 maçta ilk 11 başlarken, 9 gol ve 3 asistle iyi bir performans ortaya koydu. Kasımpaşa 20 haftada aldığı 18 puanla sıkıntılı bir süreç geçirirken, Umut Bozok takımının attığı 22 golün 12’sine doğrudan katkı sağladı.

İHA