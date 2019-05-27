Umut Bozok kimdir? Kaç yaşında?

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nimes Olympique'te forma giyen gurbetçi futbolcu Umut Bozok'un dün gece katıldığı bir televizyon programında geleceğine yönelik yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Daha önce Galatasaraylı olduğunu açıklayan yıldız golcünün sözleri, Sarı Kırmızılı taraftarları da coşturdu.

Umut Bozok kimdir?

16 Eylül 1996 doğumlu olan Umut Bozok 1.78 boyunda ve forvet bölgesinde oynuyor. Fransa ekibi Nimes forması giyen Umut Bozok bu sezon 25 maçta 2 gol atmıştı.

Metz B takımında forma giyen Umut Bozok daha sonra bedelsiz olarak Consolat Marseille takımına transfer oldu.

2016-2017 yılında Consolat Marseille forması giyen Umut Bozok 34 maçta 16 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Başarılı sezonun ardından golcü futbolcu 150 bin Euro karşılığında Nimes'e transfer oldu. Umut, Fransa Lig 2'den Fransa Lig 1'e yükselen Nimes'de 2017-2018 sezonunda 36 maçta 24 gol atarak adını tüm dünyaya duyurdu.

Kulübü Nimes ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcu

aynı zamanda Türkiye U21 takımının formasını giydi.