Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe ile Rizespor karşı karşıya geldi. Müsabaka Ülker Stadyumu'nda oynandı. Mücadelede Bahattin Şimşek görev aldı. Fenerbahçe, Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde fileleri 12'nci dakikada Miha Zajc ile 89'da Enner Valencia havalandırdı. Rizespor'da Sinan Osmanoğlu'nun 26'ncı dakikada attığı gol mağlubiyeti engelleyemedi.

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Fenerbahçe bu sonuçla birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen taraf oldu.

JESUS'TAN ÜMRANİYE ÇIKIŞI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Jesus, ligde bu hafta sonu oynayacakları Ümraniyespor karşılaşmasına da değindi ve, "Ümraniye Stadyumu'nda Süper Lig maçı oynanmamalı.

Ben Türkiye'ye geldiğimden beri Fenerbahçe maçları, Portekiz'de canlı yayınlanıyor. Rakibimize saygı duyuyorum ama o stadyumda maç oynanmamalı. Bu tarz maçlar canlı yayınlanıyor Avrupa'da, orada maç oynanmamalı." dedi.





“TRANSFER YAPMAYI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ BİR POZİSYON DAHA VAR”

Jesus, transfer ile ilgili yöneltilen soruya ise şu yanıtı verdi:

“ Transfer döneleri geldiğinde her takım belli ayarlar yapmak ister. Takımdan ayrılanlar katılanlar olabilir. Bu dönemde her takımın imkanı olabiliyor. Biz de transferde Samet’i kadromuza kattık. Gelir gelmez oynadı.

Her oyuncu gibi öğreneceği şeyler var. Teknik kalitesi var. Transfer penceresi açık. Takım için en iyisini yapmaya çalışacağız. İsim veremeyiz. Biz de bilmiyoruz. İmkanımız var. Transfer yapmayı düşündüğümüz pozisyonlar var. Bakalım istediğimiz gibi bir isim bulabilecekmiyiz.”

ÜMRANİYE: DEDE'YE SAHİP ÇIKALIM

Jesus'un bu sözlerinin ardından Ümraniyespor'dan da bir paylaşım geldi. İstanbul ekibinin paylaşımında, "Dede'ye sahip çıkalım" sözleri kullanıldı ve sarı-lacivert emojiler yer aldı.

GOMEZ'DEN RÜZGAR ŞİKAYETİ

2 gün önce Ümraniyespor'u mağlup eden Trabzonspor 'da Maxi Gomez maçın ardından: "İyi ve olumlu bir sonuç mutluyuz. İlk yarıda rüzgar sebebiyle kendi futbolumuzu oynayamadık. Rüzgar hafifleyince kendi oyunumuzu oynayabildik. İyi bir sonuç aldık" demişti.





HEM BERKE ÖZER HEM DE SEKIDIKA

Ümraniyespor iki takviye birden yaptı. Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Eyüpspor takımından 22 yaşındaki kaleci Berke Özer'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Berke'ye hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Süper Lig temsilcisi Eyüpspor'dan bir transfer daha yaptı. Ümraniyespor, Jesse Sekidika ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardıklarını duyurdu. (Skorer)