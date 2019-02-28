Ümraniyespor’un hedefinde Barcelona ile oynamak var

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’nin ardından Trabzonspor’u da eleyerek yarı finale yükselen Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor’da teknik direktör Ahmet Taşyürek, takımın hedefinin bir gün Barcelona ile oynamak olduğunu söyledi.

Taşyürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bordo-mavili ekiple oynadıkları maçın devre arasında futbolcularına yaptığı konuşmanın galibiyete etki ettiğine değindi.

Geriye düşmelerine rağmen mücadeleyi 3-1 kazanmalarının olağanüstü bir durum olduğunun altını çizen 46 yaşındaki teknik adam, "Trabzonspor’u elemenin zor olacağını biliyorduk. Gol yemeden maçı götürüp daha sonra atacağımız bir golle maçı sürdürmek istiyorduk. Tam iyi oynamaya başladığımızda beklenmedik bir gol yedik. Bizi ilk yarının son 10 dakikasında bozdu." dedi.

Soyunma odasında oyuncularla yaptığı konuşmayı anlatan Ahmet Taşyürek, "Toplam 2,5 dakikalık bir konuşma yaptım. ’Bizi çeyrek finalden bir adım daha ileriye taşıyamayacaksanız buraya neden getirdiniz, buna hakkınız yok. Camiayı ve taraftarları ümitlendirdiniz. Turu geçecek gücünüz var mı, var. Fizik olarak iyi misiniz, iyisiniz. O zaman çıkın ve gereğini yapın’ dedim. İkinci yarıda daha iyi bir oyun oldu. Rakibin 2-1’den sonra çok net pozisyonları oldu. Allah bize yardım etti. 1. Lig ekibi olarak yarı finale kaldık." ifadelerini kullandı.

Amatör ligdeyken Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın kulübe büyük hedefler koyduğunu aktaran Taşyürek, şunları kaydetti:

"Belediye Başkanı Hasan Can, Kulüp Başkanımız Recep Yoğurtçu ve benimle ilk kez bir araya geldiğinde bana ’Bu takım Barcelona ile oynayacak’ dedi. Belediye başkanımız amatör kümedeyken, tesislerimiz atıl haldeyken, kulübü oluşturup derme çatıyı yaparken bunları söyledi. O günden itibaren bu ifadeyi kullanıyor. Aslında hedef koymak ve çalışmak için bu, bana emsal oldu. Hani ’Ne Barcelona’sı canım!’ diyebilirsiniz. Bu sezon Süper Lig’e çıkalım ve orada da kupa kazandığımızda karşımızda Barcelona’yı görebiliriz. Bana bu hedef samimiyetle söylendi ve artık çok uzak değil."

- "Kupa neden olmasın"

Ahmet Taşyürek, büyük camiaları ve bütçeleri geçerek yarı finale yükseldiklerini belirtti.

Türkiye Kupası’nın önceden hayal olduğunu ifade eden Taşyürek, şu değerlendirmede bulundu:

"Önce Fenerbahçe daha sonra Trabzonspor... İşin gerçeği dört takım kaldı. Kupa üç maç oynadıktan ulaşabileceğimiz bir noktada. Bu saatten sonra ’kupayı kazanmanın hesabını yapmıyoruz’ dersek kendimizle çelişiriz. Yıllar önce alt ligdeyken MKE Ankaragücü kupayı kazanmış. Yakın zamanda da Çaykur Rizespor son dörde kalmayı başarmış. Hatta takım kaptanımız Merthan Açıl’ın da attığı golle Rizespor yarı finale kalmış. Çok büyük camiaları, çok büyük bütçeleri geçerek bu konuma geldik. Yarı finalde Kasımpaşa-Akhisarspor eşleşmesinin galibiyle oynayacağız. Kupa neden olmasın."

Kırmızı-beyazlı takımın çalıştırıcısı, hedeflerinin de artık Süper Lig olduğunu vurgulayarak, "Kulüp geride kalan 6 yılda çok önemli başarılar elde etti. TFF 3. Lig’de iki sezon kaldık ve ikinci yılda şampiyonluk yaşadık. TFF 2. Lig’de de nasip oldu, mutlu sona ulaştık. Sonra 1. Lig’e çıktık ve 3 sezondan beri play-off potasındayız, buralarda oynuyoruz. Bizim ligdeki hedefimiz 56 puan almak. Bu puanı aldığımızda play-off’u garantileriz diye düşünüyorum." diye konuştu.

Ahmet Taşyürek, yarı finalde rakip seçme haklarının olmadığını ve takımların bundan sonra kendilerini daha ciddi analiz edeceğini ifade etti.

- "Aile ortamının sebebi samimiyet"

Takıma katılan ve katılacak oyuncuların hassasiyetle seçildiklerine dikkati çeken 46 yaşındaki teknik direktör, "Takımımızdaki aile ortamının sebebi, samimiyet ve oyuncuların seçimi. Çünkü doğru kişileri yapbozda doğru yerlere yerleştirirseniz sonuç alırsınız. Başkan Recep Yoğurtçu, yönetim kurulumuz ve sportif direktörümüz Ergün Keleş bu konuda hassas davranıyorlar." şeklinde görüş belirtti.

Taşyürek, takım kaptanı Merthan Açıl’ın tecrübesinden bahsederek, "Bir sezon boyunca analiz etmeden takıma oyuncu katılmıyor. Kulübün felsefesine uygun sadece futbolcu değil, personel, antrenör ve ağabeyler de incelenip seçiliyor. Takım içinde de lidere ihtiyaç var. Merthan’a teşekkür ediyorum. Olağanüstü karakteriyle, kişiliğiyle inanılmaz katkılar sağlıyor. Sahada da önemli işler yapıyor." ifadelerini kullandı.

Teknik adamlık kariyerinde şanssız anlar yaşadığını da anımsatan Ahmet Taşyürek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beş kez play-off’ta kaybettim. Üçünü üst üste yaşadım. Bu acıları yaşadıktan sonra Ümraniyespor’a geldim. Burada şampiyon olduk. Bana ’Tekrar play-off oynarsınız, deneyimlisiniz.’ diyorlar. Aslında korkuları, kaygıları olan bir pozisyondaydık. Bir noktaya gelip sonucu alamamak bize kariyer hedefini düşündürmedi. Güzel günler yaşıyoruz. Çalıştığım takımı en üst noktaya getirmek kariyer planımın felsefesi."

- Kardemir Karabükspor maçı

Taşyürek, Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü Kardemir Karabükspor’u konuk edeceklerini hatırlatarak, bu maçta rotasyona gitmeyeceklerini aktardı.

Rakiplerinin her karşılaşmada iyi mücadele ettiğini belirten Ahmet Taşyürek, "Kardemir Karabükspor’un hakkını vermek lazım. Oynayacağımız en zor maç önümüzdeki ilk maçtır. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Aslan gibi koşan, iyi mücadele eden bir takım, onları çalıştıran kaliteli bir hocaları var. Takımda kart sınırında 8 oyuncum var. Hiçbirini rotasyona tabii tutmadım. Denizlispor ve Gençlerbirliği neyse Karabükspor da benim için odur. Kart görüyorsak görelim. Rotasyon düşünmüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

- Ümraniye esnafı kupayı istiyor

Ümraniyespor’un Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor’u saf dışı bırakarak yarı finale kalması, Ümraniye esnafı tarafından sevinçle karşılandı.

İlçe esnafı, Fenerbahçe’nin ardından Trabzonspor’u da eleyen kırmızı-beyazlı takımın iddialı olduğunu, kupayı kazanmasını istediklerini söyledi.

AA