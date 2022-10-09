Ümraniyespor'den hakemlere büyük tepki!
Kayserispor'la sahasında 2-2 berabere kalan ve galibiyet hasreti 9 maça çıkan Ümraniyespor son düdüğün ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. İstanbul ekibi 'Maç sonucu' görselinde Kayserispor logosu yerine maçın hakemleri 'Burak Şeker-Emre Malok A.Ş' ifadelerine yer verdi.
Süper Lig 'in 9. haftasında Ümraniyespor sahasında Kayserispor'u konuk etti. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden İstanbul ekibi henüz galibiyetle tanışamazken, Sarı-Kırmızılılar karşısında da zaferi alamadı.
Glumac kırmızıyı gördü
Futbolseverler için keyifli geçen karşılaşma; Umut Nayir-Tomislav Glumac ile Miguel Cardoso-Bernard Mensah'ın karşılıklı golleriyle 2-2 sona erdi. Karşılaşmada Glumac 90+2'de kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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Kayseri yerine...
Son düdüğün ardından ise İstanbul ekibinden flaş bir paylaşım geldi. Maç sonucu paylaşımında Kayserispor logosuna yer vermeyen Ümraniyespor, Sarı-Kırmızılılar yerine hakemler 'Burak Şeker-Emre Malok A.Ş' ifadelerini kullandı.
İşte o sert paylaşım: