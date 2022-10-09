Süper Lig 'in 9. haftasında Ümraniyespor sahasında Kayserispor'u konuk etti. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden İstanbul ekibi henüz galibiyetle tanışamazken, Sarı-Kırmızılılar karşısında da zaferi alamadı.

Glumac kırmızıyı gördü

Futbolseverler için keyifli geçen karşılaşma; Umut Nayir-Tomislav Glumac ile Miguel Cardoso-Bernard Mensah'ın karşılıklı golleriyle 2-2 sona erdi. Karşılaşmada Glumac 90+2'de kırmızı kartla oyun dışında kaldı.





Kayseri yerine...

Son düdüğün ardından ise İstanbul ekibinden flaş bir paylaşım geldi. Maç sonucu paylaşımında Kayserispor logosuna yer vermeyen Ümraniyespor, Sarı-Kırmızılılar yerine hakemler 'Burak Şeker-Emre Malok A.Ş' ifadelerini kullandı.

İşte o sert paylaşım: