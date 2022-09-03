Süper Lig 'in 5. haftasında Ümraniyespor sahasında geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor 'u konuk etti. Süper Lig'in yeni ekibi Ümraniyespor, sahasında 1-0 mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmanın ardından hakem Arda Kardeşler'in bazı kararları tartışıldı.

"İKİ PENALTIYI ATLADI"

Yazarımız Deniz Çoban, maçın hakeminin 2 penaltıyı atladığını ifade eden yazısında "Sezonun hemen başında, ilk beş haftada bir hakeme dördüncü maçını veriyorsanız ve bu 4 maç da 4 büyük takımın maçıysa; ya atama sisteminde sorun vardır ya da hakem kadrosunda bir sorun vardır. Kardeşler’in faul ve kart standardı yoktu. 8'de Denswil’in, Umut Nayir’in yüzüne gelen eli penaltıyı gerektiriyordu. Bir de sarı kart çıkmalıydı. Hakem devam dedi, VAR da müdahale etmeyince net bir penaltı atlanmış oldu. 45+2'de Dorukhan, Gheorghe’yi kolundan çekerek düşürüyor. Topa hakim olan Ümraniyeli oyuncu durup, yön değiştirmek isterken aksi yönde uygulanan bir çekme kuvvetiyle yerde kaldı, bu da bir penaltıydı." yorumunu yapmıştı.

ÜMRANİYESPOR'DAN İLGİNÇ TEPKİ

Ümraniyespor, maç sonrasında verilmeyen penaltılara tepki gösterdi. İstanbul ekibi, "Dün akşam oynanan HangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor müsabakası ile TV’lerin sevilen programı MasterChef’in yayın saatlerinin çakıştığını biliyor muydunuz? Mutlu hafta sonları." ifadeleriyle MasterChef’li tepkide bulunarak ilginç bir serzenişte bulundu. Ligin yeni ekibinin bu paylaşımı sosyal medyada oldukça yankı buldu.



