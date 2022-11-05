Son dönemde çıkışa geçen Alanyaspor , galibiyeti olmayan Ümraniye deplasmanına 3 puan parolası ile çıktı. Fakat İstanbul ekibi herkesi şaşırtan bir başlangıç yaptı. Ev sahibi, ilk 15 dakikada tam 5 net fırsatı harcarken, 12'de Avounou'nun golü elleme oynama nedeniyle VAR'a takıldı. 9 dakika sonra müthiş baskı sonuç getirdi. UmutNayir, kafayla fileleri sarstı: 1-0.

Golün ardından Ümraniye'nin baskısı yok olurken, konuk takım topa hakim oldu. Farioli, sisteminden vazgeçmedi fakat öğrencileri pozisyona da giremedi. 38'de Geraldo'nun kullandığı korner, direkt kaleye yönelip, filelerle buluştu: 2-0. Ev sahibi, çok avantajlı bir skor ile devreyi önde kapadı.

Alanya etkili oldu ama...

İkinci yarıda Akdeniz ekibi, maça ağırlığını koydu, 56'da Eduoardu, farkı 1'e indirdi: 2-1. Golden sonra tek kale denilebilecek bir maç izledik. Alanyaspor, topu rakibe vermeden rakip kaleye gitmeye çalıştı. Ancak ilk kaptırılan topta 69'da hızlı atakta Umut Nayir cezayı kesti: 3-1.

Kalan sürede başka aksiyon yaşanmayınca Ümraniye, ligde ilk kez kazanmanın sevincini yaşayıp, gelecek adına umutlandı.

Mertcan Polat