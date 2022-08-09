Spor Toto Süper Lig ’de 2022-23 sezonuna dün akşam Fenerbahçe maçıyla giriş yapan Ümraniyespor, lig tarihindeki ilk mücadelesine 1 puanla giriş yaptı. Teknik direktör RecepUçar yönetiminde zorlu rakibi karşısında Kadıköy’de iddialı bir görüntü ortaya koyan konuk ekip, 2 kez geriye düştüğü mücadelede pes etmeyip öne geçmesini bildi. Ancak Ümraniyespor, karşılaşmanın uzatma dakikalarında Mergim Berisha’nın sayısına engel olamayınca 1 puana razı oldu ve ligdeki ilk puanına ulaştı.Ümraniyespor’a zorlu Fenerbahçe deplasmanında beraberliği getiren sayılar; Tomislav Glumac, Valentin Gheorghe ve Antonio Mrsic’ten geldi.

'4. golü aradık'

Tarihi maçın ardından konuşanÜmraniyespor'un başarılı teknik patronu RecepUçar şunları söyledi: "Süper Lig'deki ilk maçımız olduğu için çok değerliydi bizim için. Oyunun genelinden memnunum. 3-2'lik galibiyeti bulduk. 90+2'de gol yiyen takım demoralize olur, geriye çekilir. Ancak biz 4. golü arayan takımdık. Futbolumuzu geliştirebilirsek, burada var olacağız.