Rezerv Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Galatasaray 'a 9-0 mağlup olarak 6 puanda kalan Ümraniyespor, ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Haftayı 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle 6. sırada kapatan İstanbul ekibi, karşılaşma öncesi tartışmalara sebep olan fotoğrafla ilgili bir açıklama yayımladı.

Maçın oynandığı Ümraniyespor Antrenman Tesisleri'nde otlanan büyükbaş hayvanların görüntüsü ile ilgili ''Kamuoyu ve hayvanseverlere saygıyla duyurulur.'' başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"20 Ağustos Cumartesi günü HangiKredi Ümraniyespor - Galatasaray Rezerv Lig mücadelesi öncesi servis edilen fotoğraf altyapı tesislerimiz ile maçın oynandığı A takım tesislerimiz arasındaki alanda çekilmiştir. Maçın oynandığı Ümraniyespor Antrenman Sahası ile bir alakası bulunmamaktadır.

Futbolcuların soyunma odasından sahaya geldiği sırada otlayan büyükbaş hayvanlarla aynı kadraja girmesi tartışmalara sebep olmuştu.

A takım tesislerimizde bulunan soyunma odalarının Süper Lig kriterlerine uygunlaştırma çalışmaları kapsamında tadilat halinde olması nedeniyle misafir takımlar altyapı tesislerimizi kullanmaktadır. Ümraniyespor hayvansever bir spor kulübüdür. Tesislerimizin spor faaliyetleri için kullanılmayan bölümlerinde bir çok farklı kuş, kedi, köpek, küçükbaş ve büyükbaş hayvan misafirimiz sevgiyle ağırlanmaktadır. Kamuoyu ve hayvanseverlere saygıyla duyurulur."







