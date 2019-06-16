Spor Toto 1. Lig'de mücadele veren Ümraniyespor'da bugün Olağan Seçimli Genel Kurul gerçekleşti. Genel kurul sonucunda Ümraniyespor Kulübü'nün yeni başkanı Tarık Aksar oldu.
Aksar başkanlığındaki Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nda şu isimler yer alıyor:
Yönetim Kurulu Asil Üyeler
- Yusuf Ethem Koyuncu
- Feridun Çamur
- Adnan Hacıoğlu
- Emin Temiz
- Şükrü Gökhan
- Kadir Er
- Nuh Aşçı
- İrfan Şeker
- Avni Karal
- Osman Güney
Yedek Üyeler
- Erdal Canel
- Gürol Yanık
- Mustafa Gülnar
- Yiğit Soylu
- Abdullah Koyak
Denetim Kurulu
Asil
- Cem Sultan Yazıcı
- Serkan İnanoğlu
- Ahmet Öztürk
Yedek
- Osman Ceylan
- Ahmet Kiremitçi
- Serdar Zirekoğlu