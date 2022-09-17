Spor Toto Süper Lig ’in 7. haftasında Kasımpaşa’yı, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda konuk eden Ümraniyespor, sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrılırken, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Yardımcı Antrenörü Tayfun Rıdvan Albayrak açıklamalarda bulundu.

İlk yarıdaki oyundan memnun olmadıklarını ve bu doğrultuda değişiklik yaparak ikinci yarıya başladıklarını söyleyen Albayrak, “2 oyuncu değişikliğiyle ikinci yarıya başladık. Pozisyonlar bulduk. 2-0’a kadar sürekli pozisyon bulan taraftık. 7 hafta içinde bitiricilik kısmında istediğimiz seviyeyi bulamadık. Kulüp olarak, camia olarak burada 3. sezonumuz. Türkiye’de sürekli oyunu konuşmaya çalışan, oyun dışına çıkmayan, bu tarafıyla takdir edilen, becerebildiğimiz kadarıyla futbola değer katmaya çalışan bir kulüp olmaya çalıştık. Süper Lig’e hep tek farklı skorlarla mağlup olduk. Hep puan alacağımız maçlar oynadık. Maçlarda duran süreleri hep kontrol etmeye çalıştık. Bizim sürelerimizle hakem arkadaşlarımızın süreleri tutarlı değildi. Bizim tek talebimiz futbol oynayabilmek. Alt ligden buraya gelirken en çok skor üreten takımdık. Oyunun süreleriyle alakalı taleplerimiz oluyor. Recep Uçar’ı herkes tanır. Hayatında argo kelime kullanmayan bir insan. Yine sitem etti diye oyundan ihraç edildi. 7 haftada VAR kontrolüne giden pozisyonumuz yok. Her hafta hakem yorumcuları penaltı diyor, bizim pozisyonlarımız VAR’da dahi kontrol edilmiyor. Bir yerde birikim oluyor, duygular yoğun oluyor. Bunun karşılığında da kolay şekilde ihraç ediliyorsunuz” açıklamasını yaptı.

İHA