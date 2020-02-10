TFF 1.Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan ve zirvenin uzağında kalan Ümraniyespor'da teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yollar ayrıldı. Son beş haftada dört yenilgi alan ve devre arasında önemli takviyeler yapan İstanbul ekibinde teknik kadroda değişiklik yaşandı

Geçen sezon kupada yarı finale çıkmıştı

Ümraniyespor son olarak Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçını sahasında 3-0 kaybetti. Geçen sezon devre arasından önce göreve gelen Ahmet Taşyürek özellikle Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve Trabzonspor'u eleyip yarı final oynama başarısı yakalamıştı.

Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun yaptığı toplantı sonrasında Teknik Direktör Ahmet Taşyürek ile olan sözleşmenin karşılıklı feshedildiği belirtildi. Ümraniyespor sosyal medya hesabından Taşyürek’e teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Takımımızın bugün içerisinde bulunduğu noktada, yönetim kurulumuz adına başkanımız Tarık Aksar ve hocamız Ahmet Taşyürek ile yapılan toplantı neticesinde yollarımızın ayrılması konusunda hem fikir kalınmış olup, değerli hocamız ve ekibinin sözleşmesi karşılıklı fesih edilmiştir. Ahmet Taşyürek kişiliği ile Türk futbol camiasının saygısını kazanmış, Ümraniyespor'a büyük başarılar katmış, kulüp tarihine ismini yazdırmış bir spor adamı olmuştur. Hocamıza bugüne kadar kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." (İHA)



