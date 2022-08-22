Ümraniyespor yine Beşiktaş'tan Kartal Kayra Yılmaz'ın peşinde!
1.5 sezondur Beşiktaş'tan, Kartal Kayra Yılmaz'ı kiralayan İstanbul ekibi yine 21 yaşındaki oyuncuyu kadroya katmak için düğmeye bastı. Ümraniyespor, genç orta sahanın bir sezon daha kiralanması için Beşiktaş'a teklifini iletti, yönetim onay verdi ancak yine de son karar teknik direktör Valerien Ismael'e bırakıldı.
2020-21 sezonunun ikinci devresi ve geçen sezon TFF 1.Lig'de Ümraniyespor forması giyen Kartal Kayra Yılmaz için İstanbul ekibi yine devreye girdi. Bu sezon Süper Lig 'de mücadele eden ve kalıcı olmak isteyen Kırmızı-Beyazlılar, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için Beşiktaş 'ın kapısını çaldı.
3 maçta da oynadı
Son bir buçuk sezondur Ümraniye'de top koşturan genç oyuncuyu yine kiralamak istediğini belirten Ümraniye cephesine Beşiktaş yönetimi olumlu yanıt verdi fakat son karar teknik direktör Valerien Ismael'e bırakıldı. Bu sezon Siyah-Beyazlılar'da 3 Süper Lig maçında da görev yapan Kartal'ın, Ismael'ın vereceği rapor doğrultusunda transferi şekillenecek.
Josef'in boşluğunu doldurdu
Genç oyuncu özellikle Josef de Souza'nın sakatlığı sonrasında şans bulmaya başlamış ve görev yaptığı 3 maçta 1 asistle dikkat çekti.