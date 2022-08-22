2020-21 sezonunun ikinci devresi ve geçen sezon TFF 1.Lig'de Ümraniyespor forması giyen Kartal Kayra Yılmaz için İstanbul ekibi yine devreye girdi. Bu sezon Süper Lig 'de mücadele eden ve kalıcı olmak isteyen Kırmızı-Beyazlılar, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için Beşiktaş 'ın kapısını çaldı.





3 maçta da oynadı

Son bir buçuk sezondur Ümraniye'de top koşturan genç oyuncuyu yine kiralamak istediğini belirten Ümraniye cephesine Beşiktaş yönetimi olumlu yanıt verdi fakat son karar teknik direktör Valerien Ismael'e bırakıldı. Bu sezon Siyah-Beyazlılar'da 3 Süper Lig maçında da görev yapan Kartal'ın, Ismael'ın vereceği rapor doğrultusunda transferi şekillenecek.

Josef'in boşluğunu doldurdu

Genç oyuncu özellikle Josef de Souza'nın sakatlığı sonrasında şans bulmaya başlamış ve görev yaptığı 3 maçta 1 asistle dikkat çekti.