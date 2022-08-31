Ümraniyespor, Trabzonspor maçının oynanacağı stadı açıkladı

Spor Toto Süper Lig 5. hafta açılış maçında HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor ile karşılaşacak. Stadında tadilat yapılan Ümraniyespor "Cuma günü Trabzonspor ile karşılaşacağımız müsabaka stadımızın tadilatı sebebiyle Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacaktır. Takımımıza evini açan Ciner Holding sahibi Sayın Turgay Ciner ve Kasımpaşa Spor Kulübü Başkanı Sayın Fatih Saraç'a teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu.







