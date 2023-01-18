Ümraniyespor - Trabzonspor maçı öncesi son durum!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor , hazırlıklarını tamamladı. Bu sezon deplasman karnesi endişe veren Bordo-Mavililer, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda oynayacağı Ümraniyespor maçını kazanarak dış sahadaki galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve Gökhan Barcın yapacak. Bu sezon deplasmanda son galibiyetini Süper Lig ’in 8. haftasında Kayserispor’u 2-1 mağlup ederek alan Trabzonspor, 109 gündür dış sahada oynadığı maçlarda gülemiyor. Bordo-Mavililer, deplasmanda oynadığı son 4 lig mücadelesinde ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası’nda Ümraniyespor müsabakasıyla bu kâbusu sonlandırmayı hedefliyor.

Kupayı 9 kez kazandı

Bugüne kadar 60 kez düzenlenen organizasyonda 15 defa finale kalan ve 9 kez kupayı kazanan Trabzonspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’nı 10. kez müzesine götürmek ve kupayı en fazla kazanan 2. takım olan Beşiktaş ’ı yakalamak için mücadele edecek. Karadeniz ekibi bugüne kadar; 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonları olmak üzere toplam 9 kez Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi oldu.

4 eksikle Ümraniye’ye

Bordo-Mavililer’in deplasman kafilesinde sakatlıkları bulunan Jean Philippe Gbamin, Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Serkan Asan yer almazken, Emrehan Gedikli, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş de kadroya dahil edilmedi. Trabzonspor´un kamp kadrosu 24 kişinden oluştu.