Süper Lig'de 5. haftanın perdesi İstanbul'da açılacak, Ümraniyespor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Lige 2'de 2'yle başlaması sonrası Antalyaspor'a kaybeden, Galatasaray 'la berabere kalan Trabzonspor, deplasmanda kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, 7 puanla 8. sırada yer alıyor. Fenerbahçe beraberliğinin ardından sırasıyla Antalyaspor, Galatasaray ve Adana Demirspor'a kaybeden Ümraniyespor ise kötü gidişata güçlü rakibi karşısında son vermeyi amaçlıyor. Recep Uçar'lı İstanbul ekibi, 1 puanla 17. basamakta bulunuyor.

Ümraniyespor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Ümraniyespor-Trabzonspor maçını Arda Kardeşler yönetecek. Bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Ümraniyespor-Trabzonspor muhtemel 11'ler:

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Glumac, Allyson, Sackey, Lenjani, Oğuz, Avounou, Mrsic, Bettaieb, Metehan

Trabzonspor: Taha, Larssen, Hugo, Bartra, Eren, Hamsik, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny

Süper 3’lü oynayacak

Karadeniz ekibinde Marek Hamsik, Anastisos Bakasetas ve Abdülkadir Ömür, iyileşerek takımla çalışmalara başlarken, bu futbolcular hazır olmaları halinde maçta görev alabilecek. Abdullah Avcı’nın 3 yıldızı da Ümraniye’ye karşı 11’de oynatması bekleniyor.

Eldivenler yine Taha’da

Uğurcan Çakır, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Bruno Peres’in ise tedavileri sürüyor. Uğurcan’ın oynamak istemesine karşın Abdullah Avcı tarafından riske edilmeyeceği ifade edilirken kalede geçen hafta olduğu gibi Taha Tepe’nin forma giymesi bekleniyor.

Tarihteki ilk eşleşme!

Lig tarihinde Trabzonspor ile ilk kez karşılaşmaya hazırlanan Ümraniyespor, bugüne kadar rakibiyle oynadığı iki resmi maçı da kaybetmemişti. 2018-19 Türkiye Kupası’nda karşılaşılan 2 maçta Ümraniye, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

İstanbul’da tek yenilgi

Abdullah Avcı göreve geldikten sonra İstanbul takımlarına konuk olduğu 12 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor tek yenilgisini geçen sezon şampiyon olmayı garantiledikten sonra oynadığı Başakşehir karşılaşmasında almıştı.

Çırak ile usta karşılaşacak

Uzun yıllar Abdullah Avcı’nın ekibinde çeşitli görevlerde çalışan Recep Uçar, son olarak Beşiktaş ’ta yardımcılığını yaptığı Abdullah Avcı’yla ilk kez kozlarını paylaşacak. Haftanın açılış maçı çırak-usta kapışmasına sahne olacak.

Bir kez daha Arda Kardeşler

Kardeşi Erce Kardeşler, Trabzonspor kadrosunda olduğu sürece Trabzonspor maçlarına genelde atanamayan hakem Arda Kardeşler, bu sezon ligde BordoMavililer’in 5. maçında 2. kez düdük çalacak. Taraftarlar atamaya sosyal medyadan tepki gösteriyor.