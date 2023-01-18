Ümraniyespor-Trabzonspor maçı (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Trabzonspor , deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Müsabakayı Ümit Öztürk yönetiyor. Öztürk’ün yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve Gökhan Barcın yapıyor. Bu sezon deplasmanda son galibiyetini Süper Lig’in 8. haftasında Kayserispor’u 2-1 mağlup ederek alan Trabzonspor, 109 gündür dış sahada oynadığı maçlarda gülemiyor. Bordo-Mavililer, deplasmanda oynadığı son 4 lig mücadelesinde ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası’nda Ümraniyespor müsabakasıyla bu kâbusu sonlandırmayı hedefliyor.

Ümraniyespor-Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan Ümraniyespor-Trabzonspor maçı A Spor'dan naklen yayınlanıyor. Saat 20.30'da başlayan karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.

Ümraniyespor-Trabzonspor ilk 11'ler:

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Mustafa, Lenjani, Kartal, Oğuz, Mrsic, Onur, Bettaieb, Umut Nayir

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Hugo, Arif Boşluk, Doğucan, Hamsik, Bardhi, Trezeguet, Naci Ünüvar, Umut Bozok

Kupayı 9 kez kazandı

Bugüne kadar 60 kez düzenlenen organizasyonda 15 defa finale kalan ve 9 kez kupayı kazanan Trabzonspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’nı 10. kez müzesine götürmek ve kupayı en fazla kazanan 2. takım olan Beşiktaş ’ı yakalamak için mücadele edecek. Karadeniz ekibi bugüne kadar; 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991- 1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonları olmak üzere toplam 9 kez Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi oldu.