Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Trabzonspor , deplasmandaÜmraniyespor ile karşılaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak müsabakayıÜmit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve Gökhan Barcın yapacak. Bu sezon deplasmanda son galibiyetini Süper Lig’in 8. haftasında Kayserispor’u 2-1 mağlup ederek alan Trabzonspor, 109 gündür dış sahada oynadığı maçlarda gülemiyor. Bordo-Mavililer, deplasmanda oynadığı son 4 lig mücadelesinde ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası’nda Ümraniyespor müsabakasıyla bu kâbusu sonlandırmayı hedefliyor.

Ümraniyespor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak Ümraniyespor-Trabzonspor maçı A Spor'dan naklen yayınlanacak. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Ümraniyespor-Trabzonspor muhtemel 11'ler:

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Onur, Serkan, Sackey, Avounou, Geraldo, Onur, Umut

Trabzonspor: Taha, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Doğucan, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny, Umut

Kupayı 9 kez kazandı

Bugüne kadar 60 kez düzenlenen organizasyonda 15 defa finale kalan ve 9 kez kupayı kazanan Trabzonspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’nı 10. kez müzesine götürmek ve kupayı en fazla kazanan 2. takım olan Beşiktaş ’ı yakalamak için mücadele edecek. Karadeniz ekibi bugüne kadar; 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991- 1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonları olmak üzere toplam 9 kez Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi oldu.