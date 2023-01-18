Ümraniyespor - Trabzonspor maçı iddaa oranları

Spor Toto Süper Lig'in son sırasında yer alan, geçtiğimiz hafta sonu da İstanbulspor'a 2-0 kaybeden Ümraniyespor'da Serkan Kırıntılı ve Yonathan Del Valle kadro dışı bırakıldı. Serkan ve Del Valle'nin yerine Ümraniyespor'dan Jesse Sekidika ve Berke Özer'i kiraladılar. Berke ayağının tozuyla ilk 11 çıkar mı? Yoksa kalede Orkun Özdemir mi olur? Maç saati öğreneceğiz. 2 maç cezası sona eren Allyson stoperdeki yerine geri dönecek. Orta alanda Durel Avounou, hücum merkezinde Umut Nayir, kanatlarda Geraldo ve Valentin Gheorghe olacak.

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

5-0'lık Alanyaspor yenilgisini Başakşehir galibiyetiyle telafi eden Trabzonspor 'da 3 isim (Edin Vişça, Dorukhan Toköz ve Jean-Philippe Gbamin) sakatlığı nedeniyle deplasman kafilesinde yer almadı. TD Abdullah Avcı bazı bölgelerde rotasyona gidebilir... Sol bekte Eren Elmalı yerine Arif Boşluk, orta alanda Manolis Siopis yerine Doğucan Haspolat, kanatta Naci Ünüvar izleyebiliriz. Naci'nin tersinde Trezeguet, merkezde Doğucan'ın yanında "Marek Hamsik & Enis Bardhi" ikilisi oynayabilir. Hücumun en ilerisindeki "Maxi Gomez - Umut Bozok" tercihi maç saati netleşecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Ümraniyespor'un iç sahada oynadığı son 6 resmi maçın 5'inde ilk yarı en az 2 gol izledik.

- Trabzonspor deplasmanda oynadığı son 6 resmi maçı kazanamadı. (2B 4M)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran seçenekleriyle iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu! %54'lük kesim bordo-mavili ekibin Ümraniyespor'u yenip (90 dakika içerisinde) çeyrek finale yükseleceğini düşünüyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada (90 dakika içerisinde) en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU EFE UYSAL’IN TAHMİNİ

Abdullah Avcı'ya önce yönetim ardından futbolcular güven oyu verdi. Böylesine bir temiz sayfa açılmışken Trabzonspor kupadan elenip tekrar keyifleri kaçırmaz. Ümraniyespor da zorluk çıkartacak güveni vermiyor. Ligde dibe vurdu. Hafta sonu Fenerbahçe ile karşılaşacak.