Ümraniyespor - Trabzonspor (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Ümraniyespor ile Akyazı’da 0-0 berabere kalan Trabzonspor, rövanş için sahada. Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki karşılaşmada, teknik direktör Ünal Karaman ligde kazanan 11’i bozmadı. Ligde zirve yarışının çok uzağında kalan Trabzonspor, öze dönüş politikası izlediği sezonda taraftarına Türkiye Kupası’nı armağan etmek istiyor. Saat 20:00'de başlayan karşılaşma Aspor'dan naklen yayınlanıyor.

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Alper Ulusoy'un çaldığı düdükle karşılaşma başladı

Trabzonspor, 35. dakikada Nwakaeme'nin attığı golle 1-0 öne geçti.





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Ümraniyespor - Trabzonspor ilk 11'ler

Ümraniyespor: Burak, Alaaddin, Merthan, Appindangoye, Yasir, Muhammed, Leandrinho, Serkan, Recep, Emircan, Atabey

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega

Trabzonspor nasıl tur atlar?

0-0’ın rövanşında her türlü galibiyet Trabzonspor’u yarı finale taşıyacak. Aynı zamanda gollü beraberlikler de Bordo-Mavililer’e yarıyor. 0-0’lık skorda ise maç uzayacak.