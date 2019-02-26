Ümraniyespor - Trabzonspor (CANLI)
Ligde Göztepe galibiyetiyle ayağa kalkan Trabzonspor, bu sezonki en büyük hedefi olan Türkiye Kupası’nda Ümraniye ile karşılaşıyor. Ünal Karaman ve oyuncuları, 0-0’ın rövanşında İstanbu’da kazanıp, yarı finale çıkmak istiyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Ümraniyespor ile Akyazı’da 0-0 berabere kalan Trabzonspor, rövanş için sahada. Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki karşılaşmada, teknik direktör Ünal Karaman ligde kazanan 11’i bozmadı. Ligde zirve yarışının çok uzağında kalan Trabzonspor, öze dönüş politikası izlediği sezonda taraftarına Türkiye Kupası’nı armağan etmek istiyor. Saat 20:00'de başlayan karşılaşma Aspor'dan naklen yayınlanıyor.
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Alper Ulusoy'un çaldığı düdükle karşılaşma başladı
Trabzonspor, 35. dakikada Nwakaeme'nin attığı golle 1-0 öne geçti.
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Ümraniyespor - Trabzonspor ilk 11'ler
Ümraniyespor: Burak, Alaaddin, Merthan, Appindangoye, Yasir, Muhammed, Leandrinho, Serkan, Recep, Emircan, Atabey
Trabzonspor: Uğurcan, Kamil, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega
Trabzonspor nasıl tur atlar?
0-0’ın rövanşında her türlü galibiyet Trabzonspor’u yarı finale taşıyacak. Aynı zamanda gollü beraberlikler de Bordo-Mavililer’e yarıyor. 0-0’lık skorda ise maç uzayacak.