Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Ümraniyespor, Balıkesirspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında 90 dakikayı değerlendiren Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, şu ifadeleri kullandı:

''İlk yarı oyunu domine eden kontrol eden bir pozisyon dışında pozisyon vermeyen 3. bölgeye kadar kolay gelen ama orada finalleri yapmakta zorlanan bir çok pozisyona giren ama değerlendiremeyen bir Ümraniyespor vardı. 41'de bulduğumuz Oğuz'un golünden sonra 47'de Onur ile kaçırdığımız golü atıp içeri girebilsek farklı bir maç olacaktı. İkinci yarı söylediğim gibi Balıkesirspor takımı coşkulu tekrar maçı çevirebilmek adına ciddi efor ile başladı. O bölümde 1-1 buldular. 1-1 bulduktan sonra biz çok fazla vakit geçmeden 2-1 bulduk.Oyunda skoru koruma iç güdüsü oyuncularımızı biraz daha geride kabul etmelerine sebebiyet verdi. Bunu da Balıkesirspor baskılı, coşkulu oyunun etkisi vardı. Son bölümler bizim adımıza zor geçti. Ama ona rağmen skoru koruyarak uzun bir aradan sonra 2-1 gibi bir skor ile galip gelen oyuncularımı ortaya koydukları mücadeleden dolayı yürekten kutluyorum. Balıkesirspor'a da ligde kalma adına verdikleri mücadeleden dolayı başarı diliyorum.'' (İHA)