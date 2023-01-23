Süper Lig'in 20. haftasının kapanış maçında Ümraniyespor sahasında Fenerbahçe 'yi konuk etti. Mücadelenin özellikleri son anları nefes kesti. 88'de Fenerbahçe'nin golü VAR kararıyla verildi, 90+8'de ise Ümraniye'nin golü VAR kararıyla iptal edildi. Mücadeleyi Sarı-Lacivertliler; Michy Batshuayi ile Tomislav Glumac'ın kendine kalesine attığı gollerle 2-1 kazandı. Umut Nayir'in attığı tek gol puan için yetmezken, Kırmızı-Beyazlılar 14 puanda son sırada kaldı.





'Yediğimiz golden önce kaç faul var!'

Son düdüğün ardından da İstanbul ekibinin hocası Recep Uçar çok sert açıklamalarda bulundu. Genç çalıştırıcı, "Ülkedeki en nezaketli teknik adamlardan biriyim ama kart görüyorum. Bizim yediğimiz golden önce kaç faul var, bakalım. Bizim hiçbir pozisyonumuza bakılmıyor. Bizim attığımız ikinci golden önce faul var. Ben haksızlık istemiyorum ama hakemler beni çıldırttı" dedi.

'Yeter artık!'

Sarı-Lacivertli kulübeyle geçen diyaloğu da anlatan başarılı hoca, "Fenerbahçe kulübesindeki herkes bizim ikinci gol için faul diyor ama bizim yediğimiz ikinci gol için de 'Haklısın, faul vardı hocam' dediler. Ben mazeret üretmem, sonuncuysak sebebi benim ama yeter artık. Beşiktaş , Fenerbahçe, Galatasaray en ufak şeyde TFF'yi basıyor ve en ufak şeyde lehlerine her şey değişiyor. Şu gri pozisyonlarda da bir kez bize dönsün! Benim canım çok yanıyor" yorumunu yaptı.

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