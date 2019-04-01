Kırmızı-beyazlı kulübün teknik direktörü Taşyürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde ve kupada zorlu bir süreçte bulunduklarını belirterek, "Fiziksel olarak sıkıntı yaşadığımız bir dönemdeydik. Ligdeki 18 takım içinde milli maç arası en çok bize yaradı. Bizim için bu tura kadar kupa bir rüyaydı. Artık teşbihte de hata olmaz ben ’masal’ diyorum. Masalların sonu hep güzel biter. Bizim için güzel geçiyor. Bu beklentideyiz. Camia olarak da Akhisarspor’u geçip finalde olmayı bekliyoruz. Sakatlarımız takıma katıldı. Zorlu bir maç ve karşılaşmaya eksiksiz bir şekilde çıkacağız, hazırız." ifadelerini kullandı.

Ahmet Taşyürek, Akhisarspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nın ve Süper Kupa’nın son şampiyonu olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Akhisarspor’un Süper Lig’de son sırada bulunması hiçbir şeyi değiştirmiyor. İlginç bir şekilde çoğu takımda olmayan bir özellikleri var, çok sayıda sol ayaklı oyuncuya sahipler. Yetenekli oyunculardan kurulu bir ekip, ters bir takım. Başarıları çözülene kadar o süreçte önemli işler yaptılar. Biz de analizlerde bulunuyoruz. Rakibimizin kupa deneyimi çok yeni ve onlar son şampiyon. Trabzonspor ve Fenerbahçe’yi elemiş olmamız bu maçta bize bir şey kazandırmaz. Buraya kadar geldik ve amacımız bir adım daha ileriye gitmek."

"24 saat tesislerde çalışıyoruz"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, lig ve kupayı birlikte götürmeye çalıştıklarını söyledi.

Hazırlıkların devam ettiğini aktaran tecrübeli teknik direktör, "24 saat tesislerde çalışıyoruz. Kupa maçında neler yapabiliriz onu analiz ediyoruz. Hem kupa hem lig maçını beraber götürmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Takımının mental anlamda probleminin olmadığını vurgulayan Taşyürek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fiziksel sorunlarımız oluyor. Genel olarak aynı takımla oynuyoruz. Kadroda 1-2 isim değişince takım çizgisinden çıkabiliyor. Bunu kaybetmek istemiyoruz ve aynı zamanda da diğer oyuncularımızı da hazır tutmaya çalışıyoruz. Eğer finale çıkabilirsek, 10 maç var önümüzde. Ligde de 6 puanlık maçlara çıkıyoruz. Maçın zorluğu ortada, oyuncular bunun bilincinde."

Ahmet Taşyürek, Sivas’ta 16 Mayıs’ta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının özel bir güne denk geldiğini hatırlatarak, "Kupa finalini görebilmek bizim adımıza olağanüstü bir durum. Final tarihi Mustafa Kemal Atatürk’ün Sivas’ta yaptığı kongreyle bütünleştirince çok özel bir gün (Sivas Kongresi’nin 100. yılı). Bizim de orada olmamız masalımızın finali olur." şeklinde görüş belirtti.

İSTANBUL (AA) - METİN ARSLANCAN