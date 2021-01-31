Ümraniyespor - Samsunspor maç sonucu: 2-2

16. dakikada Batuhan Artaslan’ın hatasında Gökhan Karadeniz topu ceza yayı önünde kaptı. Gökhan’ın ceza sahası içerisine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

45+1. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ahmet Canbaz’ın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Nurullah kornere çeldi.

53. dakikada Erhan’ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Gökhan Karadeniz’in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Burak Öğür kornere gönderdi.

63. dakikada Bentley’in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ahmet Canbaz’ın yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

90. dakikada Samsunspor yarı sahasında hakem Ramazan Keleş’in yaptığı atış ile oyun başladı. Topu kapan Okan Derici kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

90+8. dakikada santra ile oyun yeniden başlarken, Ümraniyesporlu futbolcular topa hamle yapmadan bekledi. Orta sahadan topu alan Nadir bomboş pozisyonda kaleye giderek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2

Ümraniyesporlu futbolculardan fair-play örneği

TFF 1. Lig’in 19. haftasında oynanan Ümraniyespor-Samsunspor müsabakasında Ümraniyesporlu futbolcular örnek bir fair-play davranışına imza attı. Kırmızı-beyazlı oyuncular, attıkları golün ardından yapılan santra vuruşundan sonra rakibe ve topa hamle yapmayarak hareketsiz olarak bekledi.

TFF 1. Lig’in 19. haftasında oynanan Ümraniyespor- Samsunspor müsabakasının son anlarında tartışmalı pozisyonlar yaşanırken, ev sahibi Ümraniyespor’un fair-play davranışı dikkat çekti. Müsabakanın 90. dakikasında yapılan hakem atışının ardından Samsunsporlu futbolcu Djedje, topa değmeden bekledi. Ümraniyesporlu Okan Derici de meşin yuvarlağı alıp ağlara göndererek skoru 2-1'e getirdi. Golün ardından Samsunsporlu oyuncular yoğun itirazlarda bulunurken, santra ile oyun yeniden başladı. Oyunun başlamasıyla da Ümraniyesporlu futbolcular, topa hamle yapmadı ve Samsun temsilcisinde Nadir Çiftçi topu ağlarla buluşturarak skora dengeyi getirdi.

Nadir'in kaydettiği golün ardından müsabaka 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

Ümraniyespor'un attığı golün ardından hakeme yoğun itirazlarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

İHA