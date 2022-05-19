Spor Toto 1.Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig 'e çıkan Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar'ın geleceği merakla bekleniyordu. Yeni sezonda Fenerbahçe 'de görev alması beklenmeyen İsmail Kartal'ın ismi İstanbul temsilcisiyle anılırken, Ümraniye cephesinden bu konuyla ilgili yalanlama gelmişti.

Şimdi de Kırmızı-Beyazlılar teknik direktör kararını açıkladı. Takımı Süper Lig'e taşıyan mevcut hoca Recep Uçar ile 2022-23 sezonu için anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Uzun bir süre Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Uçar, Ümraniyespor'un başında çıktığı 66 karşılaşmada 1.80'lik puan ortalaması yakaladı.

İşte o açıklama: