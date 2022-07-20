Ümraniyespor, Nika Gagnidzade'yi kadrosuna kattı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul ekibi, Dila Gori takımından 21 yaşındaki Gürcü orta saha oyuncusu Nika Gagnidzade'yi satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.
Süper Lig 'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul ekibi, Dila Gori takımından 21 yaşındaki Gürcü orta saha oyuncusu Nika Gagnidzade'yi satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.
Ümraniyespor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, Dila Gori takımından 21 yaşındaki Gürcü orta saha oyuncusu Nika Gagnidzade'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı. Nika'ya hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz."