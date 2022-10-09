Ümraniyespor ile Kayserispor, Süper Lig 'in 9. haftasında kozlarını paylaşacak. Ligde galibiyeti bulunmayan Recep Uçar'lı Ümraniyespor, 2 puanla son sıraya demir attı. İstanbul ekibi, 3 puan hasretine nokta koymak için sahaya çıkacak. 2 maçlık galibiyet serisinin ardından evinde Trabzonspor 'a kaybeden ve 12 puanla 8. sırada bulunan Çağdaş Atan'lı Kayseri temsilcisi ise deplasmanda telafi peşinde olacak.

Ümraniyespor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak Ümraniyespor-Kayserispor maçını Burak Şeker yönetecek. Bugün saat 14.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Ümraniyespor-Kayserispor muhtemel 11'ler:

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Santos, Glumac, Lenjani, Kartal, Serkan, Mrsic, Onur, Metehan, Bettaieb

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Mensah, Cardoso, Ramazan, Thiam, Campanharo, Gavranovic