Ümraniyespor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Ümraniyespor, Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor'u konuk edecek. İstanbul ekibi, ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Geçen hafta Trabzonspor'a kaybeden Kayseri temsilcisi ise telafi peşinde olacak. Ümraniyespor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Ümraniyespor ile Kayserispor, Süper Lig 'in 9. haftasında kozlarını paylaşacak. Ligde galibiyeti bulunmayan Recep Uçar'lı Ümraniyespor, 2 puanla son sıraya demir attı. İstanbul ekibi, 3 puan hasretine nokta koymak için sahaya çıkacak. 2 maçlık galibiyet serisinin ardından evinde Trabzonspor 'a kaybeden ve 12 puanla 8. sırada bulunan Çağdaş Atan'lı Kayseri temsilcisi ise deplasmanda telafi peşinde olacak.
Ümraniyespor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak Ümraniyespor-Kayserispor maçını Burak Şeker yönetecek. Bugün saat 14.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Ümraniyespor-Kayserispor muhtemel 11'ler:
Ümraniyespor: Orkun, Popov, Santos, Glumac, Lenjani, Kartal, Serkan, Mrsic, Onur, Metehan, Bettaieb
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Mensah, Cardoso, Ramazan, Thiam, Campanharo, Gavranovic