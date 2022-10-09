Ümraniyespor-Kayserispor maçı (CANLI)

Ümraniyespor ile Kayserispor, Süper Lig 'in 9. haftasında kozlarını paylaşıyor. Ligde galibiyeti bulunmayan Recep Uçar'lı Ümraniyespor, 2 puanla son sıraya demir attı. İstanbul ekibi, 3 puan hasretine nokta koymak için sahaya çıkıyor. 2 maçlık galibiyet serisinin ardından evinde Trabzonspor 'a kaybeden ve 12 puanla 8. sırada bulunan Çağdaş Atan'lı Kayseri temsilcisi ise deplasmanda telafi peşinde.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Burak Şeker ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

GOL!

25' Kemen sağ kanattan ortaladı, Mensah'ı geçen topta arka direkte Cardoso şık bir vuruşla ağları havalandırdı ve deplasmanda Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi.

Ümraniyespor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak Ümraniyespor-Kayserispor maçını Burak Şeker yönetecek. Bugün saat 14.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Ümraniyespor-Kayserispor 11'ler:

Ümraniyespor: Orkun, Serkan, Allyspon, Glumac, Lenjani, Sackey, Kartal, Avounou, Geraldo, Onur, Umut

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Ramazan, Mensah, Gavranovic