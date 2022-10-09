Ümraniyespor-Kayserispor maçı (CANLI)
Ümraniyespor, Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. İstanbul ekibi, ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Geçen hafta Trabzonspor'a kaybeden Kayseri temsilcisi ise telafi peşinde. Ümraniyespor-Kayserispor maçının 11'leri, detayları ve canlı anlatımı fanatik.com.tr'de... Mücadelenin ilk yarısı oynanıyor.
Ümraniyespor ile Kayserispor, Süper Lig 'in 9. haftasında kozlarını paylaşıyor. Ligde galibiyeti bulunmayan Recep Uçar'lı Ümraniyespor, 2 puanla son sıraya demir attı. İstanbul ekibi, 3 puan hasretine nokta koymak için sahaya çıkıyor. 2 maçlık galibiyet serisinin ardından evinde Trabzonspor 'a kaybeden ve 12 puanla 8. sırada bulunan Çağdaş Atan'lı Kayseri temsilcisi ise deplasmanda telafi peşinde.
MAÇTAN DAKİKALAR:
1' Karşılaşmanın hakemi Burak Şeker ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.
GOL!
25' Kemen sağ kanattan ortaladı, Mensah'ı geçen topta arka direkte Cardoso şık bir vuruşla ağları havalandırdı ve deplasmanda Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi.
Ümraniyespor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak Ümraniyespor-Kayserispor maçını Burak Şeker yönetecek. Bugün saat 14.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Ümraniyespor-Kayserispor 11'ler:
Ümraniyespor: Orkun, Serkan, Allyspon, Glumac, Lenjani, Sackey, Kartal, Avounou, Geraldo, Onur, Umut
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Ramazan, Mensah, Gavranovic