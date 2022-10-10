Ümraniyespor-Kayserispor gol düellosunda kazanan yok

Ligde henüz galibiyet ile tanışamayan Ümraniyespor ile 2 maçlık 3 puan serisi sonrasında Trabzon’a boyun eğen Kayseri kapıştı. Ev sahibi, hücum planlarında bir hayli etkisiz kalınca kısır bir devre ortaya çıktı. İlk bölümde Kayserili Gavranovic’in 3. dakikada attığı şut dışında tehlike yoktu. 25’te Kemen’in ortasında Cardoso, fileleri sarsıp, konuk ekibi öne taşıdı: 0-1. Devrenin kalan bölümünde etkili olan taraf yine Kayseri’ydi. 39’da Kemen, farkı 2’ye çıkarma şansını kaçırırken, akılda kalan notlardan biri de ev sahibinin ilk yarı boyunca tek bir şut bile atamaması oldu. İkinci yarıda ise her şey bir anda değişti. 48’de Umut Nayir ile maça ortak olan Ümraniye, 59’da Glumac ile öne geçti: 2-1.

Net pozisyonları harcadılar

Akabinde oyunun kontrolünü alan Sarı-Kırmızılılar, 64’te Mensah’ın penaltısında skoru 2-2’ye getirdi. Kalan sürede iki takım da bastırdı, Kayseri net pozisyonları harcayınca mücadele 2-2 sona erdi. Ümraniye’de Glumac, 90+2’de Mustafa Pektemek’in bileğine bastığı için kırmızı gördü. Bu arada henüz galibiyeti bulunmayan ev sahibi ligin dibinde kalırken, Kayseri ise rahatça kazanabileceği bir maçtan puansız ayrılmanın üzüntüsünü yaşadı.

90+/Mertcan Polat