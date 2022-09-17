Ümraniyespor - Kasımpaşa maçı (CANLI)

Süper Lig 'de İstanbul derbisinde Kasımpaşa ile Ümraniyespor kozlarını paylaşıyor. Ümraniyespor'un ev sahipliğinde oynanacak karşılaşmada ev sahibi takım rakibini yenerek 3 puana uzanan taraf olmak istiyor. Ümraniyespor ilk üç puanı için mücadele edecek. Geçen hafta Galatasaray 'a kaybeden Kasımpaşa ise deplasmanda galibiyet arıyor.





Maçtan dakikalar

14'| Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Celina’nın sert şutunda kaleci Orkun’un yumrukladığı topu savunma uzaklaştırdı.

34'| Rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Geraldo’nun bekletmeden yaptığı vuruşta top kaleci Ertuğrul’da kaldı.

35'| Hajradinovic ara pasında Mamadou Fall, ceza sahası içinde kaleci Orkun’un müdahalesiyle yerde kalırken hakem Suat Arslanboğa penaltı kararı verdi.

GOL | 36. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Hadergjonaj, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. 0-1

40'| Tirpan’ın pasıyla ceza sahası içi sağ tarafta topla buluşan Hadergjonaj’ın bekletmeden yaptığı ortaya yakın direkte Hajradinovic’in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

45+1'| Umut Nayir'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

İLK YARI SONUCU | Maçın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Ümraniyespor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan maç saat 17.00'de başladı. Müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ümraniyespor - Kasımpaşa 11'ler

Ümraniyespor: Orkun, Serkan, Isaak Sackey, Glumac, Lenjani, Kartal, Avounou, Oğuz, Geraldo, Gheorghe, Umut.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Mortadha, Mickael Tirpan, Eysseric, Fall, Hajradinovic, Celina, Bahoken.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamayan Ümraniyespor, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. İki puan toplayan kırmızı-beyazlı takım, haftaya 17. sırada girdi.

Kasımpaşa ise çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 yenilgi aldı. Lacivert-beyazlılar, 6 puanla 13. sırada yer aldı.