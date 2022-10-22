Ümraniyespor - Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı bugün oynanacak 3 maçla devam ediyor. Günün ilk karşılaşması İstanbul derbisine sahne olacak. Ümraniyispor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Ev sahibi takım Recep Uçar yönetiminde sezonun ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Pirlo'lu Karagümrük ise Hatayspor galibiyetinin ardından seriyi devam ettirme peşinde. Peki, Ümraniyespor - Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig 'in 11. haftası İstanbul derbisine sahne olacak. Hangi Kredi Ümraniyespor, bugün Vavacars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. İki ekip, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan Ümraniyespor Karagümrük'ü mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor. Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük ise deplasmanda kazanarak Hatayspor galibiyetinin ardından seri yakalama peşinde.
Ümraniyespor - Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Ümraniyespor Şehir Stadı'nda saat 14:30'da başlayacak mücadele beınSPORTS 2'den canlı yayınlanacak. Mert Güzenge'nin yöneteceği karşılaşmanın detayları fanatik.com.tr'de...
Ümraniyespor - Karagümrük maçı muhtemel 11'ler
Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Mustafa, Lenjani, Kartal, Avounou, Mrsic, Geraldo, Onur, Umut
Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Caulker, Caner, Jimmy, Nicholas, Ozdoev, Kouassi, Frei, Borini