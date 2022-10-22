Spor Toto Süper Lig 'in 11. haftası İstanbul derbisine sahne olacak. Hangi Kredi Ümraniyespor, bugün Vavacars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. İki ekip, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan Ümraniyespor Karagümrük'ü mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor. Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük ise deplasmanda kazanarak Hatayspor galibiyetinin ardından seri yakalama peşinde.

Ümraniyespor - Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ümraniyespor Şehir Stadı'nda saat 14:30'da başlayacak mücadele beınSPORTS 2'den canlı yayınlanacak. Mert Güzenge'nin yöneteceği karşılaşmanın detayları fanatik.com.tr'de...

Ümraniyespor - Karagümrük maçı muhtemel 11'ler

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Mustafa, Lenjani, Kartal, Avounou, Mrsic, Geraldo, Onur, Umut

Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Caulker, Caner, Jimmy, Nicholas, Ozdoev, Kouassi, Frei, Borini