Ümraniyespor - Karagümrük (CANLI)
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı bugün oynanacak 3 maçla devam ediyor. Günün ilk karşılaşması İstanbul derbisine sahne ouyor. Ümraniyispor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi takım Recep Uçar yönetiminde sezonun ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Pirlo'lu Karagümrük ise Hatayspor galibiyetinin ardından seriyi devam ettirme peşinde. Goller üst üste geldi...
Spor Toto Süper Lig 'in 11. haftası İstanbul derbisine sahne olacak. Hangi Kredi Ümraniyespor, bugün Vavacars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. İki ekip, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan Ümraniyespor Karagümrük'ü mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor. Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük ise deplasmanda kazanarak Hatayspor galibiyetinin ardından seri yakalama peşinde.
ÖNEMLİ DAKİKALAR
GOL | Ümraniyespor, Geraldo'nun pasında topla buluşan Umut Nayir'in attığı golle öne geçti: 1-0.
GOL | Karagümrük'te Borini'nin kafalya indirdiği topu arka direkte Biraschi filelere gönderdi: 1-1.
Ümraniyespor - Karagümrük maçı hangi kanalda?
Ümraniyespor Şehir Stadı'nda saat 14:30'da başlayaN mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor. Mert Güzenge'nin yöneteceği karşılaşmanın detayları fanatik.com.tr'de...
Ümraniyespor - Karagümrük maçı 11'ler
Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Mustafa, Lenjani, Oğuz, Serkan, Avoundou, Geraldo, Onur Ayık, Umut
Fatih Karagümrük: Viviano, Braschi, Caulker, Dresevic, Caner, Jimmy, Odoev, Lawrance, Kerim, Kouassi, Borini