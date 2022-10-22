Ümraniyespor - Karagümrük (CANLI)

Spor Toto Süper Lig 'in 11. haftası İstanbul derbisine sahne olacak. Hangi Kredi Ümraniyespor, bugün Vavacars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. İki ekip, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan Ümraniyespor Karagümrük'ü mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor. Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük ise deplasmanda kazanarak Hatayspor galibiyetinin ardından seri yakalama peşinde.





ÖNEMLİ DAKİKALAR

GOL | Ümraniyespor, Geraldo'nun pasında topla buluşan Umut Nayir'in attığı golle öne geçti: 1-0.

GOL | Karagümrük'te Borini'nin kafalya indirdiği topu arka direkte Biraschi filelere gönderdi: 1-1.

Ümraniyespor - Karagümrük maçı hangi kanalda?

Ümraniyespor Şehir Stadı'nda saat 14:30'da başlayaN mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor. Mert Güzenge'nin yöneteceği karşılaşmanın detayları fanatik.com.tr'de...

Ümraniyespor - Karagümrük maçı 11'ler

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Mustafa, Lenjani, Oğuz, Serkan, Avoundou, Geraldo, Onur Ayık, Umut

Fatih Karagümrük: Viviano, Braschi, Caulker, Dresevic, Caner, Jimmy, Odoev, Lawrance, Kerim, Kouassi, Borini