Süper Lig 'e yükselen iki takım bugün belli oldu. MKE Ankaragücü, Samsunspor'la golsüz berabere kalarak Spor Toto 1.Lig'i ilk 2 sırada tamamlamayı garantiledi ve Süper Lig'e 1 yıl aradan sonra geri döndü.

Başkent ekibinin yanı sıra İstanbul temsilcisi Bereket Sigorta Ümraniyespor da Balıkesirspor'u 4-1'le geçmeyi başardı ve Ankaragücü gibi onlar da bitime iki hafta kala ligi ilk 2 sırada bitirmeyi garantiledi. Ümraniyespor tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.

Ligin bitimine iki hafta kala Ankaragücü 67, Ümraniyespor ise 66 puana yükseldi. 3. İstanbulspor 57 puanda.

STAT: Ümraniye Şehir

HAKEMLER: Tarık Güldal, Adem Şahan, Mahmut Gülle

BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR: Burak - Vrsajevic, Alim, Glumac, Faruk, Kartal, Onur (Dk. 58 Hasic), Yusuf Emre (Dk. 79 Mustafa), Oğuz (Dk. 69 Atalay Babacan), Del Valle (Dk. 58 Camara), Bammou (Dk. 69 Napoleoni)

BALIKESİRSPOR: Yasin - Ayberk, Sedat, Alperen (Dk. 46 Muhammed Ali), Batuhan, Tosun, Hüseyin, Bilalli (Dk. 46 Halil), Hasan (Dk. 72 Anıl), Güney (Dk. 72 Doğa), Bedirhan (Dk. 46 Oğuzhan)

GOLLER: Dk. 3 Bammou, Dk. 24 - Dk. 48 Yusuf Emre, Dk. 37 Del Valle (Bereket Sigorta Ümraniyespor) - Dk. 64 Berk (Balıkesirspor)

SARI KARTLAR: Ayberk, Muhammed Ali (Balıkesirspor)