Spor Toto Süper Lig ’in 17. haftasında Ümraniyespor, yarın saat 17.00’de Ümraniye Şehir Stadyumu’nda Hatayspor’u ağırlayacak. Söz konusu karşılaşma iki ekibin Süper Lig'deki ilk randevusu olacak. Müsabaka öncesi Ümraniyespor, geride kalan 15 karşılaşmada, 2 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet ile 10 puanla ligin son sırasında yer alırken, Hatayspor ise 4 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyetle ligde 16. basamakta bulunuyor. Recep Uçar önderliğinde Ümraniyespor'un hedefi Hatayspor karşısında 3 puana ulaşmak ve çıkışını sürdürmek istiyor.

Süper Lig’de ilk randevu

Ümraniyespor ile Hatayspor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki ekip daha önce TFF 1. Lig’de 4, TFF 2. Lig’de 2 olmak üzere toplam 6 müsabaka rakip oldular. Söz konusu mücadelelerde Ümraniyespor 2 kez sahadan galip ayrılırken 1 maçta da Hatayspor rakibine üstünlük sağlamayı başardı ve oynanan 3 maçta ise iki takım sahadan 1’er puanla ayrıldı.

Ümraniyespor, 10 puanın 7’sini son 4 karşılaşmada topladı

Spor Toto Süper Lig'e bu sezon yükselen Ümraniyespor, ligde topladığı 10 puanın 7’sini, oynadığı son 4 mücadelede aldığı 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile aldı. Kırmızı-beyazlılar, bu sezon 2 galibiyetinin birini evinde Alanyaspor , diğerini ise deplasmanda Ankaragücü karşısında elde etti.

Hüseyin Göçek düdük çalacak

Ümraniyespor ile Hatayspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek’in yardımcılıklarını İlker Takpak ile Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Can Cengiz olacak.