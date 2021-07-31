Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, hazırlık maçında 1'inci Lig ekibi Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 2-0 mağlup oldu. Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan mücadeleye Giresunspor, Okan, Zeki, Diarra, Perez, Hayrullah, Erol Can, Pelupessy, Nalepa, Serginho, Caner Hüseyin ve Eren ilk 11'i ile başlarken Ümraniyespor'un ilk 11'i ise Orkun, Vrsajevic, Alim, Glumac, Ercan, Oğuz, Mrsic, Yusuf Emre, Onur, Del Valle ve Bammou'dan oluştu.

Ümraniyespor, 21'inci dakikada Emre Nefiz'in golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sonuçlandı. 63'üncü dakikada Kehinde ile farkı 2'ye çıkaran Ümraniyespor, kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 2-0 galip ayrıldı.