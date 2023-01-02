Ümraniyespor-Hatayspor | CANLI

Süper Lig ’de hafta içi mesaisinin açılış maçında Ümraniyespor ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Ankaragücü deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönen ve moral depolayan Recep Uçar'lı İstanbul ekibi, 10 puanla son sırada. 2 maçtır kazanamayan Volkan Demirel'li Hatayspor 15 puanla 16. basamakta. Ateş hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takımın da hedefi mutlak 3 puan.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL | 24' Hatayspor, Ayoub El Kaabi'nin golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Ümraniyespor savunmasında yapılan hata sonrasında kısa düşen pası önünde bulan El Kaabi, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi.

GOL | 39' Ümraniyespor, Durel Avounou'nun golüyle durumu 1-1'e getirdi. Ceza sahası içerisinde sol çaprazda Yonathan del Valle topu düzelttikten sonra şutunu attı. Kaleci Erce Kardeşler'in ayağına çarpan top kaleye ağlara doğru giderken Durel Avounou dokundu ve golü attı.

Ümraniyespor-Hatayspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan ve saat 17.00'de başlayan Ümraniyespor-Hatayspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Hüseyin Göçek'in yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.

Ümraniyespor-Hatayspor 11'leri:

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Popov, Allyson, Glumac, Onur Atasayar, Sackey, Oğuz Gürbulak, Avounou, Gheorghe, Del Valle, Umut Nayir

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Falette, Kaan Kanak, Aabid, Ribeiro, Onur Ergün, Lobjanidze, El Kaabi, Bertuğ