Ümraniyespor - Gençlerbirliği maç sonucu: 3-1

4. dakikada Yusuf Emre’nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Onur Ayık’ın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Übeyd oyun alanına çeldi.
9. dakikada Gökhan Gül’ün ceza sahası içinde Onur Ayık’a yaptığı müdahaleyi hakem penaltı olarak değerlendirdi.
10. dakikada Mrsic’in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
29. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Emre Gültekin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
62. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından son çizgiye inen Eleke’nin içeri çevirdiği topa Lima’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1
90+ 4. dakikada Bammou'nun uzun pasında sağ tarafta topla buluşan Muammer Denizhan Taşkan'ın ceza sahası içine girip, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
İHA