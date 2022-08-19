Ümraniyespor - Galatasaray maçı iddaa oranları

İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'de sezon açılışını Kadıköy'de 3-3'le yapan Ümraniyespor, geçtiğimiz hafta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk ettiği Antalyaspor'a 1-0 kaybetti. Henüz Ümraniye Şehir Stadı lig standartlarında değil, Galatasaray 'la da Atatürk Olimpiyat'ta oynayacaklar... Yeni transferlerden Valentin Gheorghe, Fenerbahçe karşısında gol sevinci yaşamıştı. Bir diğer yeni transfer Adel Bettaieb henüz gol atamadı ama performansıyla takdir topladı. TD Recep Uçar, Fenerbahçe'ye karşı sol açıkta Yonathan Del Valle ile oynarken; Antalyaspor'a karşı Onur Ayık'ı ilk 11 başlatmıştı; geri kalan 10 isim değişmemişti. Recep Hoca'nın radikal bir değişiklik yapması beklenmiyor... Stoperde "Allyson & Glumac" devam edecektir. Sağ kanatta yeni transferlerden Geraldo, sol bekte Ermir Lenjani oynar.

ÜMRANİYESPOR - GALATASARAY MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Antalyaspor'la deplasmanda oynadığı maçı 90'da kazanan Galatasaray, seyircisi önüne bu sezon ilk kez çıktığı maçta ise Giresunspor'a 1-0 kaybederek şaşırtmıştı. Yeni transferlerden, Norveçli orta saha Fredrik Midtsjö sakat. Leo Dubois da henüz hazır değil. Giresunspor maçında sonradan oyuna giren yıldız oyuncular, Dries Mertens ve Lucas Torreira bu kez ilk 11'de olacaktır. TD Okan Buruk, Midtsjö'nün yokluğunda "Torreira & Sergio Oliveira" önünde Mertens ile maça başlayacaktır. Kanatlarda yine Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu olur; en ileride Haris Seferovic'i izleriz. Giresunspor maçında gole sebebiyet veren hata yapan Abdülkerim Bardakcı ilk 11'deki yerini kaybetmeyecek. Victor Nelsson'la birlikte savunmanın ortasında yer almaya devam edecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray deplasmanda oynadığı son 15 lig maçının sadece 3'ünü kazanabildi. (5 beraberlik - 7 mağlubiyet)

- Ümraniyespor, OPTA verilerine göre; Süper Lig tarihinde Galatasaray'a rakip olduğu ilk maçtan galip ayrılan 7. takım olmak için sahaya çıkıyor. (Önceki 6 takım: Balıkesirspor, Beşiktaş , Çaykur Rizespor, Konyaspor, Sakaryaspor & Yeni Malatyaspor)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %70'lik kesim sarı-kırmızılıların hesapta olmayan Giresunspor yenilgisini Ümraniyespor karşısında telafi etmesini bekliyor... %19'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.