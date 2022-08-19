Sezona uzatmalardaki Antalyaspor galibiyeti ve geçtiğimiz hafta evindeki Giresunspor yenilgisiyle başlayan Galatasaray , 3. haftada Süper Lig’in çiçeği burnundaki ekibi Ümraniyespor’a konuk oluyor. Tarihinde ilk kez en üst seviyedeki ligde mücadele eden Ümraniye ise ilk hafta Kadıköy deplasmanından 3-3’lük beraberlikle 1 puan çıkarırken, geçtiğimiz hafta sahasında Antalyaspor’a tek golle mağlup olmuştu. Yani bugünkü zorlu mücadele, Galatasaray kadar Ümraniye cephesi için de telafi anlamı taşıyor. İki ekip, bu maçla birlikte tarihinde ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya gelmiş olacak. Taraflar daha önce 4 hazırlık karşılaşmasında mücadele etmiş ve Galatasaray bunların tamamını galip tamamlamıştı.

Ümraniyespor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bu akşam saat 21.00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ümraniyespor - Galatasaray muhtemel 11'ler

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Avounou, Mrsic, Geraldo, Onur Ayık, Bettaieb

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Emre Akbaba, Kerem, Seferovic

Fredrik Midtsjö şoku!

Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor. Giresunspor maçında darbe alan Fredrik Midtsjö Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek. Yıldız futbolcunun yerine Emre Akbaba'nın 11'de oynaması bekleniyor.

Buruk önlemlerini aldı

Yepyeni transferleriyle güçlenen Galatasaray, son Giresun yenilgisinin yaralarını sarmak isterken, teknik direktör Okan Buruk bu kez işi şansa bırakmayarak Torreira yı ilk 11’de sahaya sürecek. Orta sahada da Torreira’nın yanında Sergio Oliveira'nın oynaması bekleniyor.

Uçar: Onlar için de zor

Bu sezon kadrosunu Lenjani, Geraldo, Avounou, Allyson, Bettaieb, Umut Nayir ve Sackey gibi isimlerle güçlendiren Ümraniye’de ise hedef, Fenerbahçe karşısında olduğu gibi Galatasaray’a da geçit vermemek. Teknik direktör Recep Uçar, “Galatasaray çok ciddi transferler yaptı. İyi bir teknik adamı takımın başına getirdiler. Bizim için zor bir maç ama onlar için de zor olacak. İlk 2 maçta olduğu gibi çıkıp kendi oyununu oynamaya çalışan bir Ümraniyespor izlettirmek istiyoruz” dedi.