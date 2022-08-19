Ümraniyespor - Galatasaray (CANLI)

Sezona uzatmalardaki Antalyaspor galibiyeti ve geçtiğimiz hafta evindeki Giresunspor yenilgisiyle başlayan Galatasaray , 3. haftada Süper Lig ’in çiçeği burnundaki ekibi Ümraniyespor’a konuk oluyor. Tarihinde ilk kez en üst seviyedeki ligde mücadele eden Ümraniye ise ilk hafta Kadıköy deplasmanından 3-3’lük beraberlikle 1 puan çıkarırken, geçtiğimiz hafta sahasında Antalyaspor’a tek golle mağlup olmuştu. Yani bugünkü zorlu mücadele, Galatasaray kadar Ümraniye cephesi için de telafi anlamı taşıyor. İki ekip, bu maçla birlikte tarihinde ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya gelmiş olacak. Taraflar daha önce 4 hazırlık karşılaşmasında mücadele etmiş ve Galatasaray bunların tamamını galip tamamlamıştı.

Maçta ilk düdük çaldı.

Ümraniyespor - Galatasaray 11'leri

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Tomi, Ermir, Oğuz, Mrsic, Durel, Onur, Alex, Adel

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic

Ümraniyespor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bu akşam saat 21.00'de başlayan karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...