Süper Lig'in 21. haftasında Ümraniyespor, sahasında güçlü rakibi Fenerbahçe 'yi ağırladı. Özellikle son dakikaları büyük heyecana sahip olan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-1 kazanmayı başardı. Birçok tartışmalı pozisyona sahne olan maçın ardından iki kulüpten de maçın hakemi Abdulkadir Bitigen ve ekibine açıklamalarda dile getirilen bir tepki vardı.





SON 3 DEPLASMAN MAÇINI KAZANDI

Mücadelenin 74. dakikasında Attila Szalai’nin savunma arkasına attığı pası kontrol eden Michy Batshuayi, ceza sahası içinde kaleciyi de çalımlayarak topu filelere gönderdi. Sarı-Lacivertliler bu golle 1-0 öne geçerken, 5 dakika sonra kalesinde gördüğü gole engel olamadı. 89. dakikada Valencia’nın sol kanattan taşıdığı topu ceza sahası içinde müsait durumdaki Batshuayi’ye yerden ortasında Glumac ayak koyarak meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi.

Karşılaşmada başka gol olmazken Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Antalyaspor ve Gaziantep FK’yı deplasmanda aynı skorla 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler son 3 deplasmandan 9 puan çıkarttı. Bu sonuçla Kanarya puanını 41’e yükseltirken, Ümraniyespor ise 14 puanda kaldı.





BATSHUAYI 9. GOLÜNÜ ATTI

Mücadelenin 74. dakikasında attığı golle Michy Batshuayi, ligdeki gol sayısını 9’a yükseltti. Müsabakaya 11’de başlayan 29 yaşındaki oyuncu, 90 dakika sahada kaldı.

Batshuayi, bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde 3, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 2, Süper Lig'de ise 4 gol kaydetti.





RECEP UÇAR: RAKİP HOCALAR 'FAUL' DEDİ

Ümraniye'nin çalıştırıcısı Recep Uçar, "Bizim ikinci golde faul var. Ancak Fenerbahçe'nin ikinci golünden önce kaç faul var bakalım. Fenerbahçe kulübesindekiler bile, 'Haklısın, faul vardı hocam' dediler" sözleriyle maçtan sonra isyan etti.

Ümraniyespor'un teknik patronu Recep Uçar, karşılaşmanın ardından çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Başarılı çalıştırıcı, "Ülkedeki en sakin, nazik teknik adamlardan biriyim ama kart görüyorum. Bizim yediğimiz golden önce kaç faul var bakalım. Bizim attığımız ikinci golden önce faul var, ben haksızlık istemiyorum ama hakemler beni çıldırttı. Fenerbahçe kulübesindekiler bile kendi attıkları gol için, 'Haklısın, faul vardı hocam' dediler" ifadelerini kullandı.

'Hemen TFF'yi basıyorlar'

Recep Uçar, "Trabzonspor maçında 3 penaltımız verilmedi. Kayserispor, Gaziantepspor maçlarında verilen aptalca penaltılar... Bizim canımız yandı. En kısıtlı imkanlara sahip takımız" dedi. Mazeret üretmediğini belirten Uçar, "Sonuncuysak sebebi benim ama yeter artık. Beşiktaş , Fenerbahçe, Galatasaray en ufak şeyde TFF'yi basıyor ve lehlerine her şey değişiyor. Şu gri pozisyonlarda da bir kez bize dönsün! Benim canım çok yanıyor" diye konuştu.





EROL BİLECİK: FENERBAHÇE HAKEM TARAFINDAN İNCE İNCE DOĞRANDI

2-1 kazanılan Ümraniyespor maçının ardından Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bilecik, “Yarın son derece geniş ve uzun boylu bir açıklamamız olacak. Gördüğünüz gibi bu akşam Fenerbahçe resmen sahada hakem tarafından bir anlamda sizlerin daha fazla kullandığı gibi ince ince doğranmıştır. Hakemin yönetimi bu şartlar altında bize yapmış olduğu uygulama kabul edilebilir değildir” ifadelerini kullandı.

“Hakemlerin bu tutumlarına rağmen maçı aldığımızdan dolayı mutluyuz”

Hakem kararlarına rağmen kazandıkları için Teknik Direktör Jorge Jesus’a teşekkür eden Fenerbahçeli yönetici, şöyle konuştu:

"Maça bakılınca sizin de kamuoyunun da bu anlamda yorumları ortak şekilde gerçeği bulacak. Yarın biz de geniş şekilde değerlendirip sizlerle paylaşacağız. 90 dakika boyunca oynanan oyunun tamamında hakikaten hakemin yapış olduğu kararsızlıklar lehimize ve aleyhimize yapmış olduğu tutum kabul edilebilir değil. Sosyal medyaya bakınca algı yönetimi devam ediyor. Bu akşam tüm sporseverler pozisyonları inceleyince gerçekle buluşacaklar. Bu şartlar altında hocamıza tekrardan teşekkür ediyoruz. Hakemlerin bu tutumlarına rağmen maçı aldığımızdan dolayı mutluyuz ama söyleyeceğimiz bir hayli şey birikmiş vaziyette. Bunları yarın detaylı şekilde sizlere anlatma şansımız olacak"

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İŞTE MAÇIN TARTIŞMALI POZİSYONLARI

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta Trio ekibi, iki tarafın da memnuniyetsizliklerini dile getirdikleri Ümraniyespor - Fenerbahçe maçında verilen kararları değerlendirdi. İşte yazarımız Deniz Çoban'ın moderatörlüğünde masaya yatırılan Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları...

6. dakikada Willian Arao'nun Kartal Kayra Yılmaz'a faulünde kart gerekir mi?

Lale Orta: Maçın 6. dakikası olduğu için hakem, Willian Arao'yu uyardı. Ben de uyarısının doğru olduğunu düşünüyorum. Tamamen kartla da başlayabilirdi ama kayarak bir müdahale var ve rakibine de temas etmedi. O nedenle uyarmayı tercih etti. Onun tercihine saygı duyuyorum ben de.

Bülent Yıldırım: Ben Kartal Kayra'nın ayağını çekmesinin onun suçu olmadığını düşünüyorum. Çekmese çok ciddi bir darbe alacaktı. Arao'nun bu hareketinin net kayarak kontrolsüz bir dalış olduğunu ve sarı kart gerektirdiğini düşünüyorum.

Deniz Çoban: Maçın başı da olsa kart gösterilmesi gerektiğini çünkü bu tür davranışların yeni başlayan bir oyunu bozacağını düşünüyorum. Kontrolsüz kayıyor. Ben de bir sarı kart olması gerektiği fikrindeyim.

12. dakikada Lincoln'ün Onur Ayık'a müdahalesi sonucunda verilen sarı kart doğru mu?

Lale Orta: Burada temas da gerçekleşiyor. Deminkinden daha sıkı bir kontrolsüz faul. Deminki biraz tolare edilebilecek türdendi ama bu kesinlikle sarı kartın gösterilmesi gereken bir pozisyondu ki hakem de gösterdi.

Bülent Yıldırım: Doğru. Tartışmasız bir sarı kart. Biraz öncekinin benzeri bir kontrolsüz dalış var. Lincoln, Onur'u burada kontrolsüz bir şekilde, darbeli bir şekilde indiriyor. Sarı kart, %100 doğru kanaatindeyim.

Deniz Çoban: Bence de net bir sarı kart.

24. dakikada Allyson'un Diego Rossi'ye müdahalesinde faul gerekir mi sonrasında ise Oğuz Gürbulak'ın Miguel Crespo'ya faulünde kart gerekir mi?

Lale Orta: Burada, topa müdahalesini yapıyor. Çok riskli bir hamle yapıyor. Hedefinde tamamen top var ve topu kayarak riskli bir şekilde de olsa rakibinden alıyor. O nedenle ben, burada bir faul görmüyorum. Sonrasında Oğuz Gürbulak'ın Miguel Crespo'ya faulünde de faul kararının yeterli olduğunu düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: Allyson, bu şekilde 100 defa atlasa 96-97 tanesinde rakibini indirir ve bu topu böyle kıstıramaz. Çok riskli bir hamle yapmış ancak doğru zamanda topu kurtarmayı başarmış. Kayarak hamlesi rakibe değil topa olduğu için hakemin devam kararının doğru olduğu fikrindeyim. Ardından gelen Oğuz Gürbulak'ın Miguel Crespo'ya faulünde de kontrolsüz bir şey görmediğim için sadece faul kararı yeterli benim açımdan.

Deniz Çoban: Diğer söylediklerinize ben de katılıyorum. İlave bir şey yapmayacağım.

Deniz Çoban: 2.5 dakika futbolcunun tedavisini izledik.

Deniz Çoban: Bizim baştan beri dikkat çektiğimiz bir husus var. Hakemler sakatlık gerekçesiyle oyunu durdurduklarında ciddi bir zaman kaybı oluyor ve hakemler buna önlem almıyor. Yakın zamanda da seminer yapıldı. Mesela bu konu, gündeme gelmedi. Sedyeyi bugün sakatlanıp sahayı terk etmek zorunda kalan bir oyuncu olduğunda görebildik sahada. Normal şartlarda bir sakatlık olduğunda sağlıkçılarla birlikte sedyeciler de sahaya girerdi. Eğer sedyeye ihtiyaç olmazsa sedyeciler çıkardı dışarı. Oyuncu çıkamıyorsa sedye ile çıkardı dışarı. Ciddi zaman kaybı.

Bülent Yıldırım: 23:20'de Oğuz Gürbulak'ın Miguel Crespo'ya yaptığı faulün düdüğü çalındı. 25:54'te oyun yeniden başladı. Teorik olarak gidelim. Allyson'a sarı kart gösterilmedi. Sahada tedavi şansı yok. Kırık, çıkık, kafa travması gibi bir durum yok. Dolayısıyla oyuncuyu ilk fırsatta tedavi ekibiyle birlikte oyun dışına almanız lazım. Bunu almadığınız zaman oyun soğuyor da soğuyor. Gereksiz ilaveler. Soğuyor da soğuyor.

Deniz Çoban: Oynamak isteyen takım da itiraz etmiyor, diğer takım da itiraz etmiyor. Tedavi sahada görülüyor. Tedavi bittikten sonra oyuncu yürüyerek dışarıya çıkıyor. Oyunu başlatıyoruz, dışarıya çıkan oyuncu hemen oyun alanına giriyor. Mesela eğitimcimiz var MHK Danışmanı Hugh Dallas, İngiltere'den geliyor. Yanılmıyorsam Polonyalı Pawel Gil ile anlaştılar ama sanki kamuoyunun peşine takılmışlar ve bu sarı kart, bu kırmızı kart, bu penaltı işliyorlar derslerde. Mesela ciddi anlamda son günlerin modası aldatmalar... Yüzüne gelmeyene yüzünü tutup yere yatanlar, temas olmadan kendini yere atanlar falan. Futbol oyununu güzelleştirmek adına, zamanı kazanmak adına Merkez Hakem Kurulu, çok kısa talimatlar verebilir ama hiç bunun üzerinde durmuyor. 2.5 dakika burada futbol izlemedik, oyuncunun tedavisini izledik. Biz bunu izlemek için televizyon karşısına geçmiyoruz.

Bülent Yıldırım: Kurallar çok net. Saha içerisinde bu saydığımız istisnai 30-40 saniyelik kart sonrası tedavi ya da kafa travması, kırık gibi acil bir durum olmadığı sürece oyun alanında tedavi yapılmaz.

Lale Orta: Sadece doktor durum tespiti yapacak, tedaviler dışarıda olacak. Acil bir durum olmadıktan sonra...

28. dakikada Isaac Sackey'nin Enner Valencia'ya müdahalesinde devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Top, burada sol kanada atıldığı için Batshuayi topla buluşacak diye oynatmış olabilir. Hakemi yargılamıyorum. Birinci olay şu, elle oynama beklentisi var ki Enner, burada elle oynamıyor top göğüsten sekiyor. Sonrasında Isaac Sackey, ayağının tabanını göstererek tehlikeli şekilde uzatıyor. Ayakkabının altında küçük bir sıyrık oluşuyor. Eğer hakem, burada oyunu kesmemek adına devam ettirdiyse saygı duyarım ancak eğer bunun faul olduğu fikrindeyse Batshuayi, topla buluşamadığı anda farkında olsa dönüp faulü vermeliydi. Sanırım farkında değildi. Taçla oyun başladı. Faul kaçtı, kart olmadığı fikrindeyim.

Lale Orta: Teması görmemiş olabilir. Çünkü sadece ucuna hafif bir temas var. Zaten ayağına gelmiş olsaydı çok büyük bir tehlike söz konusu olabilirdi çünkü bir sakatlık doğabilirdi. İyi ki gelmemiş. Eğer avantajsa ki avantaj hareketi göstermedi ve ben de bir faul olsa daha olurdu diye düşünüyorum.

Deniz Çoban: Ben de sadece faul var, sarı karta gerek yok fikrindeyim.

36. dakikada Miguel Crespo'nun Kartal Kayra Yılmaz'a müdahalesinde kart gerekir mi?

Lale Orta: Topa vurduktan sonra ayak teması gerçekleşiyor. Uzaktan gelerek ayağı belli bir ivmeyle vurmadığını düşünüyorum. Topun devamında kesişen ayaklar olduğunu ve sadece bir faulün yeterli olduğunu düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: Çok net görünüyor. Kontrollü bir şekilde, iyi niyetle Miguel Crespo, topa temas ediyor. Topa temas etmesi kontrolsüz gelme durumunda onun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Burada sorumlu davranıyor. Topa temas ediyor ve devam eden ayak temasta bulunuyor. Bu bir faul ve hakem de faul kararını veriyor. O faul kararının ardından Miguel Crespo hakeme ne yapıyor? Sağ kolu ile yaptığı hamle sonucundaki itirazı sarı kartı gerektirir. Faulün kendisi sadece faul ancak itiraza kayıtsız kalmasının doğru olmadığı kanaatindeyim.

Deniz Çoban: Miguel Crespo, ayağının dışıyla topla oynuyor. Sonrasında sorumlu davranıp davranmadığı konusunda benim şüphelerim var. Ayağını dizinden bükebilir ama bükmüyor ve devam ediyor. Ben, sarı kartı gösterse daha doğru bulurdum.

38. dakikada Strahil Popov'un Diego Rossi'ye yönelik hamlesinde verilen karar doğru mu?

Lale Orta: Temassız, tehlikeli olabilecek bir oyun görüyorum. Burada Diego Rossi'nin ayağı rakibine doğru değil, dışarı doğru ama rakibinin ayağı, Diego Rossi'ye doğru olduğu için hakem, endirekt serbest vuruşu Fenerbahçe lehine verdi. Doğru bir karar.

Bülent Yıldırım: İki ayak da kalkıyor. Temasın olmadığını görüyoruz. İki oyuncu da topla oynamak için tabanlarını karşılıklı şekilde riskli kaldırıyor ancak buluşmuyor. Hakemin verdiği endirekt serbest vuruşun yeterli olduğu görüşündeyim.

Deniz Çoban: Bence de doğru bir karar. Kararda bir sorun yok.

Deniz Çoban: 40. dakikada yine bir sakatlık. Aynı cümleleri tekrar edeceğimizi tahmin ediyorum.

Lale Orta: Burada Allyson sakatlandı. Dışarıda sakatlandı. Şimdi kesinlikle her şeyi de hakemlerden beklemememiz gerekiyor. Eğer futbolumuz daha süratlensin istiyorsak, top oyunda daha fazla kalsın istiyorsak futbolcuların da bunun için çaba göstermeleri ve yardımcı olmaları gerekiyor. Allyson, dışarıda olmasına rağmen orada oturmuyor ve saha içine girip oturuyor. Yani bunu da yapmaması gerekiyor futbolcuların. Burada da zaman kaybı oldu. Eğer bir futbolcu saha içindeyse hakem illa onu dışarıya atamaz, dışarıda otur oraya çağırayım diyemez. Ona verilen yetki, sonundaki süreyi uzatması veya o anda gelen sağlıkçının bir an önce görevini yaparak dışarıya alınması... O nedenle de futbolcularımızın da burada daha iyi niyetli davranmaları gerektiğini düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: Allyson'un kasığında kronik bir problem olduğunu giydiği tayttan anlıyoruz, tamam. Ancak kasık çekmesinden sonra oyunu soğutmak adına oyun alanına girmesi burada da 1 dakikalık bir kayba sebep oldu. Hem hakemler hem de oynayanlar gerçekten oynamak istiyorlarsa bu konuda daha hassas davransınlar. Burada hakemi eleştirmiyorum. Ama futbol adına oyun alanı içerisindeki tedavi sürelerine bir çözüm bulunmasında fayda olduğu fikrindeyim.

Deniz Çoban: Kabul, içeriye girdi ve bu taraftan da sağlıkçıyı çağırdınız. Tamam, sağlıkçıya dolaş gel demediniz. Sağlıkçı gelince de '1 metre dışarıda tedavisini yap' demez mi hakem? Demeli. Tamam, 'Çık dışarıya sağlıkçı dışarıdan gelip seni dışarıda tedavi etsin' demesin. Sağlıkçıyı buradan çağırdınız ama 1 metre çizgiye... Çık dışarıda tedavini yapsın. Sadece bu maça ya da bu maçın hakemine özel bir durum değil. Bütün maçlarda bu oluyor. Yani artık saha dışında tedavi işi bitti. Tedavi, sahada yapılıyor. Bekliyoruz oyuncu yürüyerek dışarı çıkıyor ve oyun başlıyor.

Bülent Yıldırım: Ligin düzeyini ve temposunu hep beraber aşağı çekiyoruz. Doğru şeyler değil.

45. dakikada Enner Valencia'nın ağlara giden topu, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmıyor.

Bülent Yıldırım: Kıdemli yardımcı hakem kardeşimiz oldukça tecrübeli. Burada dizden çok ince bir ofsayt var. Gol bunun üzerine atılmış. Araya atılmış çok güzel bir pas var. Hiç riske girmeyip VAR protokolü çerçevesinde atağın sonuçlanmasını bekliyor. Daha sonra bayrağını kaldırıyor. Tebrik ediyorum. Doğru bir uygulama.

Lale Orta: Yardımcı hakemlerin gerçekten görevlerini doğru yapmaları, yerinde kararlar vermeleri hakemin yönetimine de katkı sağlıyor, kolaylaştırıyor, oyunun gerginleşmesini önleyebiliyor. Çok önemli rolleri, görevleri var. Burada yardımcı hakem arkadaşımız, doğru uygulamasını yapıyor. Sonuç doğru.

45+2. dakikada Miguel Crespo'nun Onur Ayık'a faulünde kart gerekir mi?

Lale Orta: Gerçekten çok faul oldu. Ben burada faulün yeterli olduğunu düşünüyorum. Dikkatsiz bir hamle olarak girdiğini düşünüyorum. Rakibi, ayağına basacağı düşündüğü için sıçrıyor ama bir ayağa basma yok. Faulün yeterli olduğunu düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: Miguel Crespo, kontrolsüz kaymıyor. Taban yok, basma yok. Sadece faul yeterli. Futbol böyle oynanır. Bu, bir faul.

Deniz Çoban: Aynı fikirdeyim. Kart gerekmez.

45+3. dakikada Umut Nayir'in penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Umut Nayir'e ben 'nayır' diyeceğim. Burada bir şey yok. Arkadaki oyuncu Willian Arao'yu öne doğru itiyor. O küçük teması kullanıp Umut Nayir sağ ayağını açacak, temas bekleyecek. Devam kararı doğru, hakemin yeri de doğru.

Lale Orta: Burada ilk itmeyi Ümraniyesporlu futbolcu yapıyor. Ben de bir penaltının burada gelişmediğini söylemek istiyorum.

45+4. dakikada Onur Ayık'ın faul beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Lale Orta: Bu pozisyonda Onur Ayık, kendi ayağını rakibinin ayağının arasına sokarak faul almak istiyor. Net bir şekilde aslında hakemi aldatmaya çalışıyor. Ayağını taktı, faul beklentisi var. Hakemi kandırmaya gidiyor. Görmüş, yakalamış olsa aleyhine en direkt bir serbest vuruş ve Onur Ayık'a sarı kart verilmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: Onur Ayık, sağ ayağını rakibinin kalfına bir güzel yaslıyor. Ben diğer açılardan burada bir faul kaçtığını düşünürken gerçek sahneye bir baktım Onur, burada ayağını rakibine takıyor. Bu teması aldıktan sonra da göstermek için öne doğru düşüyor. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Kabul ediyorum, bunu çözmek çok kolay değil. Aldatma mı yoksa bir çarpışma mı falan ama dün birkaç maçta daha konuşmuştuk ki hakem yanılıp faul çalıp sarı kartı olan oyuncuyu atabilirdi. Merkez Hakem Kurulu'nun da ilk seminerde artık bu aldatan oyunculara dair bir girişimde bulunması lazım.

Lale Orta: Kendi yöneticilerinin de uyarması lazım. Böyle haksız bir kazançla hiçbir takım kazanmak istemez, istememeli. O nedenle bu tip hareketler azaldığı zaman futbolumuzun kalitesi artacak diye buradan bir kez daha uyarıda bulunalım.

50. dakikada Durel Avounou'nun Emre Mor'a müdahalesinde faul var mı? Devamında Samet Akaydın'ın Umut Nayir'e müdahalesinde kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Emre Mor, faul bekliyor. Müsabakanın hakemi faul standardını yüksek tutmaya çalıştı ancak bugün çok fazla standart dışı kararlar vermek durumunda kaldı. Burada arkadan rakibine dikkatsiz bir hamle yaptığını göreceğiz. Maçın hakemi, bu faulü kaçırdı. Arkasından da Samet Akaydın, Umut Nayir'in ayağına arkadan çok sportmence olmayan şekilde bir sıyrık attı. Sağ ayak, sağ tendon... Onu devam ettirdiniz. Bunu yakalayıp buna sarı kart vermeniz gerekirdi. Kaçmış bir sarı kart olduğu fikrindeyim.

Lale Orta: Bu pozisyonda net bir sarı kart olduğunu düşünüyorum. Ters tarafına geldi, görmedi. Ama bu şekilde de futbolcularımız, rakiplerinin sağlığını tehlikeye atmamalılar. Bu, net bir faul ve sarı kart.

Deniz Çoban: Benim açımdan da burada tartışılacak bir şey yok.

Ferdi Kadıoğlu'nun Adel Bettaieb ile mücadelesinde bir ihlali var mı?

Lale Orta: Burada Ferdi Kadıoğlu'nun bir ihlali yok. Rakip kendisini kolay bırakıyor. Burada ikili bir mücadele var. Ferdi Kadıoğlu'nun bir ayak hamlesi var ama herhangi bir şey yapmıyor. Burada rakip kendisini atıyor. Bu da endirekt serbest vuruş ve sarı kartı gerektiren ihlallerden diye düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: Yakalayamadığınız zaman artarak devam ediyor. Merdiven prensibi... Ligde de devam ediyor aldatmalar. Kusura bakmasın oyuncu arkadaşlar da tırnak içinde 'profesyonellik' tabiriyle yakalayan yakaladığının yüzüne vuruyor, yakalayan yakaladığının ayağına basıyor. Çok zor ve sert bir lig. Bir de yakaladığınız zaman aldatmaya çalışıyorsunuz. Karşı açıdan çok net görülüyor ki burada Adel Bettaieb'in yaptığı sportmenliğe aykırı bir hareket.

Deniz Çoban: Bu sarı kart değilse hiçbir aldatma sarı kart olamaz.

Bülent Yıldırım: Hiçbir temas yokken topun üzerinden atlıyorsunuz. Oyunu bozuyorsunuz, oyunun atmosferini bozuyorsunuz. Bu sportmence değil. Arkadaşlarımızın yakalayıp buna bir önlem almaları lazım.

Lale Orta: Burada hakemler kadar atan ve haksız kazanç isteyen futbolcular, çok daha fazla sorumlu diye düşünüyorum.

Deniz Çoban: Atanlar suçlu, sorumlu. Hakemlerin hiç suçu yok, Merkez Hakem Kurulu suçlu diyorum. Haftalardır bu oluyor ve siz seminer yapıp buna dikkat çekmezseniz hakem de, 'Ben buna sarı kartı göstermiyorum, gözlemcim rapora yazmıyor, Merkez Hakem Kurulu da bana maç veriyor ve demek ki ben doğruyu yapıyorum' diyor. Bence sorun orada. Hakemlerin hiç suçu yok. Sen hakeme dersen ki, 'Göster' ve hakem göstermediği zaman gözlemci yazar ve Merkez Hakem Kurulu da cezalandırdığı zaman hakem, göstermek zorunda. Haftalardır bunları konuşuyoruz.

57. dakikada Enner Valencia'nın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: İkili bir mücadele. Şarj alan Enner Valencia, şansını deniyor. Strahil Popov'un rakibine yönelik penaltıyı gerektirecek hiçbir hamlesi olmadığını görüyoruz. Pozisyon gereği olan küçük bedensel şarjlar söz konusu. Ben bir penaltı görmüyorum, devam kararı doğru.

Lale Orta: Ben de kesinlikle hiçbir şekilde penaltı olmadığını düşünüyorum.

Deniz Çoban: Bence de burada bir penaltı yok.

Deniz Çoban: Şimdi de Ümraniyespor faul bekliyor ya da faulü Tomislav Glumac mı yapıyor, hücum faul mü var?

Lale Orta: Penaltı olmadığını söyleyim. Karşılıklı 3 kişi birbirlerine temasları var ama onun öncesinde Ümraniyeli bir futbolcunun, Fenerbahçeli bir futbolcunun boynuna hamlesinin olduğunu görüyoruz. Ondan sonra diğer 3 kişinin birbirine dolanması görülüyor. Öndeki futbolcu ilk hamleyi yapıyor ki aslında o da bir faul. Arkasından da ben hiçbir şekilde penaltılık bir hareket görmüyorum orada. Dağınık geliyor zaten Ümraniyesporlu oyuncu.

Bülent Yıldırım: İrfan Can Kahveci'nin hamlesinin penaltıyı gerektirecek nitelikte kuvvetli bir itme olmadığı kanaatindeyim. O yüzden penaltı değil. Tomislav Glumac da o ivmelenme, mücadele esnasında bunu kullanarak çarpışmayı hissedeceği anda arkasını dönerek Attila Szalai'nin boynuna koluyla vuruyor. Çok komplike bir pozisyon. Devam kararı doğru ancak yakalanması durumunda Tomislav Glumac'a kart gösterebilirsiniz. İyi niyetten uzak bir faul görüntüsü verdi bana.

Deniz Çoban: Benim açımdan penaltı yok, net bir hücum faul var. Çok karmaşık bir pozisyon. Hakem yakalasa Siyahlı oyuncuya sarı kart gösterse burayı tam olarak çözmüş olur.

Lale Orta: Kural kitabında şiddetli harekette yazıyor ya 'göz ardı edilebilir olmadığı sürece kırmızı kart' diye. Bu göz ardı edilebilir. Kırmızı değil ama sarı verilmesi gereken bir itme.

Bülent Yıldırım: Kolu Attila Szalai'ye havada, o dar alanda vurmuş.

88. dakikada Michy Batshuayi'nin Isaac Sackey'ye müdahalesi sonucunda gördüğü sarı kart doğru mudur?

Bülent Yıldırım: Sarı kartın doğru olduğu fikrindeyim. Yeterli. Şu kaldırdığı ayağı, rakibe doğrudan gelse %100 kırmızı diyeceğim. Boşluğa kaldırıyor, arada mesafe olduğunu görüyoruz. Ancak kayması bir kontrolsüz geliştir ve sarı kart yeterlidir.

Lale Orta: Kesinlikle o havadaki ayak, rakibin bacağıyla buluşsa kırmızı karttan konuşacağız. Burada tamamen kontrolsüz bir faul ve sarı kart doğru.

Deniz Çoban: Bence de doğru. Hatta 6. dakikadaki pozisyonla da birleştirebilirim. Orada da oyuncunun sıçraması, burada da oyuncunun sıçraması bir şeyi değiştirmez. Önemli olan ihlali yapan oyuncunun ne yaptığı diyorum.

89. dakikada VAR incelemesi ile verilen Fenerbahçe'yi öne geçiren goldeki karar doğru mu?

Lale Orta: İki numaralı, kıdemsiz yardımcı hakem; bugün gerçekten başarısız bir maç çıkardı ve hakemin de işini zorlaştırdı. Bu pozisyonda bir kere ofsayt yok. Net bir şekilde geriden çıktığını görebiliyoruz. Yanlış bayrak çekiyor. En azından pozisyonu oynatıyor ve sonra çekiyor ki başta çekmemesi de uygulamayı doğru yaptığını gösteriyor ama sonuçta yanlış bir bayrak. VAR, elbette öncesinde de faul var mı diye inceledi. Orada da ilk başta Samet Akaydın'ın ayağı topa uzanıyor. Fenerbahçeli futbolcu, yan yana herhangi bir faul olmadığı anda ayağıyla gidiyor topa temas ediyor. Topa temas ettikten sonra beden bedene temas gerçekleşebilir. Ben o nedenle bunun vücut vücuda bir mücadele olduğunu ve herhangi bir faul yapılmadan topla oynama olarak değerlendiriyorum. Golde de doğru karar verildiğini düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: Lale Hocamın dediklerine ilaveten yanılgının neden kaynaklandığını da söyleyeceğim. Samet Akaydın, çabuk davrandığı için deparla giden Geraldo, top önünden alındığı için ayak boşta kalıyor ve düşüyor. Samet Akaydın, çok hızlı şekilde topa doğru zamanda müdahale ediyor. Ondan önce temas ediyor. Burada problem yok. Olsa zaten Video Yardımcı Hakem, çağırır ve izletirdi. Ardından ofsayt pozisyonuna bakıyoruz. 20 maçta siz; Murat Tuğberk Curbay'ı Süper Lig yaparsanız, maça çıkması gereken insanlar evinde otururken sürekli böyle göz önünde maçlara verirseniz... Bizim isimlerle hiçbir ilgimiz, alakamız yok. Biz sahaya yansıyan performansla ilgileniyoruz. Bu arkadaşımız sıkıntılı. Bu arkadaşımız ofsaytı bilmiyor. Şu seviyede bu bayrağı nasıl kaldırıyorsun güzel kardeşimiz. Yanılacak hiçbir şey yok.

Deniz Çoban: Ben yanılmıyorsam burada oyuncu, 5 metre falan geriden çıkıyor. Buna bayrak nasıl kalkar?

Bülent Yıldırım: İnanılır gibi değil. Maçı kaos haline getiriyorsunuz. Bu defa Orkun, Recep Hoca sarı kart görüyor.

Deniz Çoban: Top kaleye girdikten sonra yardımcıyı takip edelim. Hemen bayrağını niye çekmiyor? Bayrak yok, yok, yok, yok ve şimdi niye geldi bayrak?

Bülent Yıldırım: Çünkü idrak düşük, ne olduğundan emin değil ve ne olur olmaz kontrol edilsin diye uyanıklık yapıp bayrak çekiyorsunuz. Ofsaytı bilmediğini maalesef birazdan yine göreceğiz. Üzülerek söylüyorum. Çok yazık.

Deniz Çoban: Bu pozisyonda, yardımcı hakemin hatası dışında bir hata yok. Onu da Video Yardımcı Hakem düzeltiyor. Bu golün verilmesi çok normal. Topa uzanan ayak, topa dokunamamış olsaydı ve Geraldo, o ayağa takılıp düşseydi net fauldü. Topa ayağını uzattı ve daha top ayağa dokunamadan Geraldo ona takılıp düşseydi de yine fauldü ama Samet Akaydın, önce topa dokunuyor ve Geraldo, o ayağa takılıp düşüyor.

Bülent Yıldırım: Yardımcı hakemde sorun var. Hakeme yardımcı olması gerekirken kaosa yardımcı oldu.

90+8. dakikada Ümraniyespor'un VAR incelemesi ile iptal edilen beraberlik golünde karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: Burada benim için önemli olan şey şu, Video Hakem bölümüne geçmeden önce müsabakanın hakemi, burada bu faulü nasıl görmüyor? İlk faulü kaçırdığı için sonrasında Michy Batshuayi'nin Tomislav Glumac'a tutma-itme benzeri hamlesine bir de avantaj gösteriyor. Farkındalık sıfır. Net bir faulü, göğüs göğse etkili bir itmeyi kaçırmış ve ikinci faulü de avantaja bırakmış. Burada iki tane sorun var. Birincisi, Tomislav Glumac'ın yaptığı açık bir faul mü? Göğüsten alıp bir oyuncuyu etkili bir şekilde saniyelerce sürüklemek açık bir faul mü? İkincisi, bu arkadaki hamlede bu reaksiyonu gösterirken Michy Batshuayi, kırmızı kartlık bir şey yapıyor mu? Bunu da aydınlatmamız lazım. İkinci sarı kart olur mu kısmına kadar değerlendirmemiz lazım. Michy Batshuayi'in kafası karışık ve yumruk benzeri, yumruğu gösterip yumruk vuracakmış gibi bir izlenim verecek ancak şunu göreceğiz ki itmiş. Rakibini itmiş. Kendisine faul yapılmamış olsa o zaman umut vadeden bir atak var mı, buradan bir sarı kart çıkmalı mı, bu sportmenliğe uygun mu değil mi konuşacağız. Reaksiyonunda kendini son anda kısmış. Bir yumruk, etkili bir darbe yok. Bu bir itme hamlesidir, burada vurma yok. Eğer burada bir yumruk atsa, dirsek vursa Michy Batshuayi'nin de kartını konuşacağız. Ancak bunun reaksiyon, yapılan uzatmanın, sportmenliğe aykırı bir faulün uzantısı olarak 'yeter artık' reaksiyonu sınırında kaldığını görüyorum. Burada Batshuayi kısmında bir problem yok. Öte yandan en başa geldiğimizde sahada hakemin bu boyundan asılmayı görmesi gerekirdi. Video Hakem'i çok zor bir duruma itti. Çünkü bunun açık ve bariz bir faul olup olmadığı konusunda tartışma olabilecek kadar bir alanı var mıdır yok mudur diye buna karar vermek zorunda kaldı. Çünkü Video Hakem, faul derseniz müdahale edip etmemek de subjektif olmaktan çıkmalı. Bunun için de kendinizden emin olmanız gerekiyor. Ben, Video Hakem'in müdahalesinin doğru olduğu fikrindeyim. Bu, güçlü bir oyuncuyu açık, bariz şekilde formadan tutup atak fazında sündürmedir. Bunun yeterli bir kanıt olduğu fikrindeyim. Doğru bir müdahale olduğunu düşünüyorum. Çünkü formadan çekme var, sündürme var. Müdahale doğru, Batshuayi'ye karta gerek yok, Glumac'a da gerek yok. Onur Atasayar da maalesef burada biraz acemilik yaptı. Kart gördükten sonra alkışladığı için burada hakemin doğru yaptığı düşüncesindeyim. Çok uzattığını düşünüyorum.

Lale Orta: İyi ki VAR varmış dediğimiz pozisyonlardan biri oldu. Hakemin sahada faulü görmesi olayı hiç buralara götürmeyecekti. Sonunda doğrunun bulunmasının da önemli olduğunu düşünüyorum. Sonuçta VAR'ın bu anlamda katkısı olduğunu görüyoruz. Orada net bir şekilde çekilme var. Sarı kartlık bir çekilme değil. Yan yanalar, rakip kurtulduktan sonra yapmıyor ama gerçekten güçlü bir şekilde formasından çekiyor. Michy Batshuayi de ona tepki olarak itiyor. O nedenle ben de burada hakemin çalmasını tercih ederdim. Atak başlangıç fazında olduğu için bir faul söz konusu ve o nedenle de VAR'ın davetinin doğru olduğunu düşünüyorum. O pozisyon ceza sahası içinde olsa penaltı verilir miydi? VAR karışır mıydı? Evet, VAR'ın karışabileceği şekilde net bir formayı uzatan çekme... Buradaki uygulamayı doğru buluyorum. Onur Atasayar'ın sarı kartında da hakemin önüne geçerek ısrarlı bir şekilde alkışlayarak ihlal oldu. Bunun da doğru olduğunu düşünüyorum.

Deniz Çoban: Röntgeni siz çektiniz, söylediğiniz hiçbir şeye itirazım yok ki hepsine katılıyorum. İlaveler yapmak istiyorum. Niye hakem bu kadar açık çekmeyi görmemiştir diye düşündüğümde herhalde aşağıya bakıyordu ki yukarıyı görmedi. Öyle bir şey var ama hakemin yaptığı hatayı düzeltmez bu. İyi ki Video Yardımcı Hakem var. Açık bir çekme. Önümüzdeki sezondan itibaren Video İzleme Alanı'nı acilen izlediğimiz diğer liglerde olduğu gibi karşıya almamız lazım. Hakemler, kenara gelemiyorlar. Federasyon Başkanımız, Dünya Kupası arasında bir açıklama yaptı ve dedi ki 'İkinci yarı başladıktan sonra hakemi taciz eden, mobbing uygulayanlar cezalandırılacaklar' dedi. Hakemlerimiz şu ana kadar sahada cezalandırmadılar. Bakalım sonrasında bir cezalandırma olacak mı? Benim açımdan esas önemli konuya gelmek istiyorum. Merkez Hakem Kurulu, atamalarda ölçüyü iyice kaçırdı. Ümraniyespor, hafta arasında Türkiye Kupası'ndan elendi. Hakeme büyük öfkesi vardı. O maçın Video Yardımcı Hakemi, Abdülkadir Bitigen'di. Sonra Abdülkadir Bitigen'i bu maça verdiler. Şimdi Ümraniyeliler, hakeme yine isyan ediyorlar.

Bülent Yıldırım: 'VAR kadromuz geniş' denildi sözüm ona... Bu hafta atamalara bakıyorsunuz bugün başarılıydı ama Mustafa Öğretmenoğlu 4, birkaç isim daha 3, 3, 3... Öğretmenoğlu için bu da bir risk. Bir haftada 4 maça atanmak inanılmaz bir strestir. Mental olarak çok daha fazla yoruluyorsunuz. İnsanın dinlenmeye ihtiyacı oluyor. Dördüncü defa bu görevi vermenin bir kere riskli olduğunu düşünüyorum.

Deniz Çoban: Abdülkadir Bitigen'e 10 hafta üst üste de Ümraniyespor maçını verseniz, Bahattin Şimşek'e 10 hafta üst üste de Fenerbahçe maçını verseniz hakem, sahaya çıkıp pastayı ortadan kesmeye çalışıyor. Fakat hakemi kamuoyu önünde, takımlar nezdinde yıpratırsınız. Hafta arası Abdülkadir Bitigen, Ümraniyespor - Trabzonspor maçında Video Yardımcı Hakem ve verilen penaltı kararı nedeniyle Ümraniyesporluların ciddi eleştirisi var. Sonra o hakem, burada karşılarına çıkıyor. Abdülkadir Bitigen, taraftarların gözünde 'zaten bize düşman' noktasına geliyor. Bu Bahattin Şimşek için de, başka isimler için de geçerli. Niye bu kadar takımlarla aynı isimleri çok yüzgöz ediyoruz. Acaba gözden mi kaçıyor bunlar? Kaçıyorsa daha büyük problem.

Lale Orta: Kasıtlı olarak verdiklerini düşünmüyorum. Mutlaka gözden kaçırıyorlardır, dikkatsiz atama yapıyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü dördüncü hakemleri, VAR hakemlerini; Merkez Hakem Kurulu atıyor. Biraz daha özen göstermelerini beklediğimizi buradan iletelim.

Uzatmaların sonundaki ofsayt pozisyonunda bayrak doğru mu?

Lale Orta: Yanlış bir bayrak yine. Kesilmiş bir atak. Bir takım hücum ederken ofsayt bayrağını çekiyor. Tamamen yanlış bir bayrak. Hiçbir şekilde ofsayt söz konusu değil. Atağı da sonlandırmıyor ceza sahasına girilecek bir pozisyonda. Bu seviyede bir yardımcı hakemin yapmaması gerekir. Oyunun gidişatını zora sokan, hakemi zora sokan, hakemin yönetimini zorlayan bir yardımcı hakem gördük burada.

Bülent Yıldırım: Böyle yardımcılarla maça çıktığı zaman kendimi mi yöneteceğim, maçı mı yöneteceğim, bu çocukları mı kollayacağım diye hakem de kendi içinde bir enteresan zorluk yaşıyor. İyi yardımcıyla maça gittiği zaman hakemin özgüveni, ekip başarısı artar. Bu tarz kabul edilemez düzeyde yardımcı olduğu zaman da ekibin işi zorlaşır.