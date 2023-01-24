Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ümraniyespor'un konuğu oldu. Mücadele öncesi iki ekip arasındaki atışma ise maçın önüne geçti. Çaykur Rizespor maçının ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un stadyum açıklaması sonrası Ümraniyespor'un paylaşımı spor kamuoyunda gündem yarattı.

NELER YAŞANDI?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe ile Rizespor'un oynadığı maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Jesus, ligde bu hafta sonu oynayacakları Ümraniyespor karşılaşmasına da değindi ve, "Ümraniye Stadyumu'nda Süper Lig maçı oynanmamalı. Ben Türkiye'ye geldiğimden beri Fenerbahçe maçları, Portekiz'de canlı yayınlanıyor. Rakibimize saygı duyuyorum ama o stadyumda maç oynanmamalı. Bu tarz maçlar canlı yayınlanıyor Avrupa'da, orada maç oynanmamalı." dedi.

ÜMRANİYESPOR'DAN YANIT

Jesus'un bu sözlerinin ardından Ümraniyespor'dan da bir paylaşım geldi. İstanbul ekibinin paylaşımında, "Dede'ye sahip çıkalım" sözleri kullanıldı ve sarı-lacivert emojiler yer aldı.

*İşte o paylaşım

BAŞKAN'DAN DA SERT AÇIKLAMA

Ümraniyespor'un Başkanı Tarık Aksar'dansaha zemini ve stadı eleştiren Jorge Jesus'a yanıt geldi ve Aksar, "Ortamı germek için bunları yapıyor. Önce gidip, Portekiz'in statlarını düzeltsin. Sonra Türkiye'ye ayar versin. Şu anda yetkililer çim ve ışıklandırma olarak Türkiye'nin bir numarası olduğunu söylüyorlar. Bunu ben söylemiyorum, bu işten anlayanlar söylüyor" dedi.









MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI

Bu açıklamaların gölgesinde oynanan maçta kazanan Fenerbahçe oldu. Sarı Lacivertliler, Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Ümraniyespor karşısında 3 puanı son anda kaptı. 73'te Michy Batshuayi ile öne geçen Kanarya, 78'de Umut Nayir'in golüne engel olamazken 89'da Tomislav Glumac'ın kendi kalesini sarsmasıyla sahadan 2-1 galip ayrıldı, lider Galatasaray 'la arasındaki 4 puanlık farkı korudu. Ev sahibinin 90+8'de Umut'la bulduğu gol VAR incelemesi sonrası iptal edilirken hakeme itirazlarda bulunan Onur Atasayar, çift sarı karttan oyun dışında kaldı.

2 maçlık galibiyet serisi yakalayan Sarı Lacivertliler, puanını 41'e çıkarttı ve lider Galatasaray'la arasındaki 4 puanlık farkı korudu. 3 maçlık yenilmezlik serisi İstanbulspor karşısında sona eren, Fenerbahçe maçından puansız ayrılan Recep Uçar'lı Ümraniyespor ise 14 puanla son sırada kaldı.









UMUT NAYİR'DEN KORNER İTİRAFI

Mücadele sırasında futbolcular arasındaki fair-play görüntüleri de dikkatlerden kaçmadı. Maçın 2. yarısında yaşanan korner atışından sonra Ümraniyespor'un golcüsü Umut Nayir, hakemin Ümraniyespor lehine aut kararı sonrasında 'Hocam benden çıktı' dedi ve Fenerbahçe korneri olması gerektiğini söyledi. Hakem Abdülkadir Bitigen ise Umut Nayir'in bu itirafına rağmen kararını değiştirmedi ve mücadele aut atışıyla devam etti.

Umut Nayir takımı adına etkili bir oyun koyarak bir de gol attı ama takımının mağlubiyetine engel olamadı. 78. dakikada kendi yarı alanında taç ataşı kullanan Ümraniyespor rakip yarı sahaya hızlı bir şekilde çıktı. Avounou’nun savunma arakasına attığı akıl dolu pasta topla buluşan Umut Nayır, kaleci Altay’ı da çalımlayarak meşin yuvarlağı sağ ayağı ile boş ağlara gönderdi.









BİR GOLÜ DE SAYILMADI

90+8. dakikada bu kez de Umut Nayir'in golü sayılmadı. Fenerbahçe’nin kendi yarı alanından çıkmaya çalışırken kaptırdığı topta savunma arkasına sarkan Umut Nayir’ın uzak köşeye şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen Abdulkadir Bitigen, Glumac'ın Batshuayi'ye faul yaptını tespit etti, golü geçersiz saydı.

BATSHUAYİ'DEN OLAY HAREKET

90+8. dakikada iptal edilen golün ardından maçın hakemi Abdulkadir Bitigen'e yoğun itirazları sonrasında Ümraniyespor’da Onur Atasayar sarı kart görerek, ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

Bu dakikada ise Batshuayi, rakibin oyundan çıkarken kırmızı kart görmemesi için büyük çaba gösterdi. Kendisini alkışlayan Onur Atasayar'a hakemin kırmızı kart göstereceğini anladıktan sonra hakem Abdülkadir Bitigen'i engellemeye çalışan Belçikalı golcünün bu hareketi büyük beğeni topladı.

*İşte Batshuayi'nin o hareketi









BATSHUAYI - EMRE MOR GERGİNLİĞİ

Fenerbahçe - Ümraniyespor müsabakasında sarı-lacivertli futbolcular Batshuayi ve Emre Mor’un tartışması dikkat çekti. Müsabaka anında ikili arasında gergin anlar yaşanırken İrfan Can Kahveci araya girerek iki futbolcuyu sakinleştirdi.

*Tartışmayı İrfan Can Kahveci uzaklaştırdı.