Ümraniyespor-Fenerbahçe maçı iddaa oranları

İstanbulspor'a yenilip Süper Lig'de son basamağa gerileyen Ümraniyespor, şampiyonluk potasındaki Fenerbahçe 'yi Hekimbaşı'nda konuk ederken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç, Süper Oran ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Geçtiğimiz hafta İstanbulspor'a 2-0 kaybedip Spor Toto Süper Lig'in son sırasına gerileyen Ümraniyespor, Trabzonspor 'a uzatma sonucunda 4-1 kaybedip Ziraat Türkiye Kupası'na da veda etti. Serkan Kırıntılı ve Yonathan Del Valle kadro dışı bırakıldı. Kaleye Berke Özer (Eyüpspor - kiralık), savunmaya Alexandru Epureanu ve hücuma Jesse Sekidika (Eyüpspor - kiralık) takviyeleri yapıldı. Sekidika kupa maçında süre de aldı. Trabzonspor karşısında eldivenler Orkun Özdemir'deydi ancak Fenerbahçe randevusunda Berke Özer'i kalede görebiliriz. TD Recep Uçar'in stoper ikilisini şu an için değiştirmesi beklenmiyor. "Allyson & Tomislav Glumac" aynen devam edecektir. Gole en yakın isim Umut Nayir olacak. Umut'a kanatlardan Valentin Gheorghe, Geraldo ve Adel Bettaieb üçlüsünden ikisi destek verecek.

Süper Lig'deki son 6 maçının 3'ünü kaybeden Fenerbahçe, liderliği Galatasaray 'a kaptırdı. Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdıran sarı-lacivertlilerde Ümraniyespor maçı öncesi İrfan Can Kahveci'nin cezası sona erdi; tek eksik Joao Pedro... TD Jorge Jesus'un "Samet Akaydın & Attila Szalai" stoper hattıyla oynamaya devam etmesi bekleniyor. Beklerin birinde mutlaka Ferdi Kadıoğlu olacak; diğerinde Ezgjan Alioski'yi görebiliriz. Orta sahada Willian Arao'nun forması garanti. Arao'nun yanında Miha Zajc veya Miguel Crespo olacak. Hücum hattında Enner Valencia'nın da forması garanti. Ekvadorlu golcüye eşlik edecek üçlü 6 isim arasından seçilecek... Emre Mor, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Michy Batshuayi, Diego Rossi ve Joshua King altılısından 3'ü ilk 11'de görev yapacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Ümraniyespor'un iç sahada oynadığı son 5 maçın tamamında ilk yarı en az 2 gol (İY 1.5 ÜST) izledik.

- Fenerbahçe'nin deplasmanda oynadığı son 4 maçın 3'ü "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran seçenekleriyle iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %60'lık kesim sarı-lacivertlilerden Ümraniyespor karşısında galibiyet bekliyor... %12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.