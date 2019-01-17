Tarihin en kötü ilk yarı performansını sergileyen Fenerbahçe, 2019’a büyük umutlarla girdi. Hedef ligde hızla üst sıralara tırmanmak. Bunun yanı sıra Türkiye Kupası’nı müzeye götürerek hem taraftarı az da olsa teselli etmek hem de Avrupa biletini kapmak. Sarı-Lacivertliler, yeni yılda ilk resmi maçını bu akşam kupada Ümraniyespor karşısında oynayacak. Fenerbahçe’de cezalı olan savunma oyuncusu Roman Neustadter, karşılaşmada forma giyemeye cek. Onun yerine, yeni transfer Sadık Çiftpınar’ın 11’de olması bekleniyor.

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Necmi Kadıoğlu Stadı'nda bu akşam saat 20:30'da başlayacak mücadele ATV'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

İLK 11'LER

Ümraniyespor: Burak, Serkan, Timur, Vasilogiannis, Alaaddin, Bahadır, Appindangoye, Yasir, Merthan, Emircan, Leandrinho

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Sadık, Skrtel, İsmail, Jailson, Eljif, Dirar, Benzia, Valbuena, Slimani

Anadolu'dan Avrupa'ya...

Her iki takım da Anadolu ya kasında olmasına rağmen mücadele, ev sahibi Ümraniye’ye ya klaşık 50 kilometre me safede bulunan Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak.

'Galibiyetle başlamalıyız'

Ersun Yanal, zorlu periyot öncesi oyuncularına yaptığı konuşmada, “2019’a galibiyetle başlamak çok önemli. Ümraniye hafife alınacak bir rakip değil. Ciddi bir şekilde oynamak zorundayız. Ardından Bursa ile ligde zorlu bir sınav vereceğiz. Her iki karşılaşmayı da kazanırsak, büyük moral olacak. Sadece galibiyet de yetmez. Ortaya koyacağımız futbolla Fenerbahçe’nin nasıl bir değişim gösterdiğini de kanıtlamalıyız” ifadelerini kullandı.

Sağ kanatta kıyasıya rekabet!

Fenerbahçe’de hemen her bölgede ciddi bir rekabet var. Ancak şu anda kapışmanın zirve yaptığı pozisyon, sağ kanat! Andre Ayew zaman zaman eleştirilse de ligin ilk bölümünde 15 maçta 4 gol atıp 1 asist yaparak takımın ne skorer ismi oldu. Ganalı futbolcu, istatistiklerin dışında ortaya koyduğu futbolla da Valbuena ile birlikte hücumdaki en etkili performansı sergiledi. 29 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci bölümünde forma konusunda o kadar da rahat olamayacak.

Bugün forma Dirar’ın

Nabil Dirar, Yanal’ın talebiyle affedildi. Faslı futbolcu, sahalara müthiş bir dönüş yaptı. Kamptaki üst düzey performansını, Alkmaar ile oynanan hazırlık maçında da devam ettirdi. Ersun Yanal, ilk 11’i belirlerken en çok bu ikili arasında karar vermekte zorlanacak. Bu akşamki Ümraniye karşısında ise Dirar formaya yakın görünüyor.

Fenerbahçe için müthiş maraton başlıyor...

Sarı-Lacivertliler, devre arası kampında sıkı bir şekilde çalıştı. Ersun Yanal, öğrencilerine yoğun bir kondisyon yüklemesi yaptı. Yanal’ın bu çalışmaları tabii ki boşa değildi. Fenerbahçe ikinci yarıya sıkışık bir fikstürle başlayacak. Bu akşam Ümraniyespor karşısına çıkacak olan Kanarya, 16 günde tam 5 maç oynayacak. Pazartesi ligde Bursaspor ile karşılaşacak olan Sarı-Lacivertliler, perşembe ise Ümraniye ile rövanşa çıkacak. Ardından yine ligde Yeni Malatya ve Göztepe sınavları var.

Sonrası da kritik

Ersun Yanal, yapılacak iyi başlangıcın sezonun geri kalanı için belirleyici olacağını düşünüyor. 5 maçlık bu ilk dönem geride kaldıktan sonra da rahat bir nefes alamayacaklar! Ligde 18, 19 ve 20. hafta programları açıklandı. Ersun Yanal ve öğrencileri sonrasında tarihleri açıklanmayan Kayseri (d), Konyaspor ve Beşiktaş (d) maçlarına çıkacak. Kayseri deplasmanı sonrası ve dış sahadaki Beşiktaş maçı öncesi Avrupa Ligi’nde Zenit ile 2 maça çıkacak olan Kanarya turu geçmesi halinde ise bu süreçte Türkiye Kupası çeyrek final mücadelelerini de oynayacak. Kupa maçları Kayseri öncesi, Beşiktaş sonrası yapılacak.



