Ümraniyespor-Fenerbahçe maçı (CANLI)

Fenerbahçe , Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor deplasmanına çıktı. Lider Galatasaray 'ın kazanmasıyla ezeli rakibinin 7 puan gerisine düşen, 38 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'yı 2-1 yenip kupadaki Rizespor mücadelesinden de galibiyetle ayrılmıştı. Ligde ve kupada aldığı galibiyetlerle Ümraniyespor karşılaşmasına moralli giden Sarı Lacivertliler, sahadan 3 puanla ayrılarak zirve yarışında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. 3 maçlık yenilmezlik serisi İstanbulspor maçıyla sona eren ve 14 puanla son sırada yer alan ev sahibi ekibi ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde.

Maçtan dakikalar:

9' Fenerbahçe, Ümraniyespor kalecisi Orkun'u geçemedi. Lincoln'ün pasında kontrolü sağlayan Diego Rossi'nin ceza sahası dışından uzak köşeye attığı şutta ters eliyle kurtarışı yapan Orkun, devam eden pozisyonda Batshuayi'ye de geçit vermedi. Belçikalı forvetin sağ çaprazdan attığı şutta başarılı kaleciden seken topa Rossi dokunamadı.

11' Onur Atasayar'ın sol kanattan yaptığı ortaya yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.

12' Fenerbahçe'de Lincoln Henrique, Onur Ayık'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

13' Ümraniyespor savunmasından teker teker sıyrılan ve ceza sahasına giren Enner Valencia, Orkun'u da geçmek istedi, 27 yaşındaki kaleci son anda topa dokundu ve Ekvadorlu golcüye geçit vermedi.

24' Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Rossi, topu önüne alıp taşımak istedi ancak araya son anda Allyson girdi. Pozisyonun devamında topu kontrol eden Crespo, Oğuz'un müdahalesiyle yerde kaldı ve Fenerbahçe serbest vuruş kazandı.

26' İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta Ümraniyespor kalecisi Orkun, 2 hamlede topu kontrol etti.

38' Batshuayi'nin çevirdiği topa ceza sahası dışından gelişinden vuran Valencia, isabeti sağlayamadı ve meşin yuvarlak auta çıktı.

44' Ümraniyespor'un Brezilyalı stoperi Allyson, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi ve sedyeyle kenara alındı. Hücumcu Durel Avounou'yu oyuna süren Recep Uçar, Isaac Sackey'i stopere çekti.

45' İrfan Can'ın ara pasına koşu yapan Valencia'nın ceza sahasının sağ çaprazından ayağının dışıyla attığı şutta top ağlarla buluştu ancak gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

45+3' Fenerbahçe hızlı çıktı, Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can, Onur Atasayar'ı geçemedi. Kayarak topu İrfan'dan alan Onur, tehlikeyi uzaklaştırdı.

45+4' Kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında Glumac topu indirdi, Lincoln kafasıyla kaleci Altay'a aktardı.

45+5' İrfan Can'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya Enner Valencia, kaleye yakın mesafeden vole vurdu, top farklı şekilde auta çıktı.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

**

Ümraniyespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan Ümraniyespor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Abdülkadir Bitigen'in yönettiği 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde.

VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu

Karşılaşmada Abdülkadir Bitigen düdük çalıyor. Bitigen’in yardımcılıklarını, Ceyhun Sesigüzel ve Murat Tuğberk Curbay yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Mustafa Öğretmenoğlu oturuyor. Öğretmenoğlu’na, AVAR’da Mustafa İlker Coşkun ve Samet Çavuş eşlik ediyor.

Ümraniyespor-Fenerbahçe 11'ler:

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Onur, Sackey, Oğuz, Kartal Kayra, Onur, Adel, Umut

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, İrfan Can, Rossi, Valencia, Batshuayi