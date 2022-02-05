Bu sezon UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu mücadelesinde Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'ye karşı forma giyen ve 1 de gol atan genç oyuncu, Avrupa Ligi'nde de Olimpiakos'a karşı da forma şansı buldu.

Erol Bulut döneminde de sarı lacivertli formayı terleten iki yönlü orta saha oyuncusu Ümraniyespor'a 2.5 yıllık imza attı. Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün menajeri Cihan Ercüment, "İki taraf için hayırlı olsun" dedi.

Fenerbahçe 'den açıklama!

Fenerbahçe Kulübü de yaptığı açıklamada "Futbol Akademimizden yetişen, A Takımda da forma giyme şansına erişen genç oyuncularımızdan Fatih Yiğit Şanlıtürk öncelikli geri alma hakkı kulübümüzde olmak üzere bonservisiyle Ümraniyespor’a transfer olmuştur. Futbolcumuza Ümraniyespor’da sakatlıktan uzak başarılı bir kariyer diliyoruz" dedi.