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Ümraniyespor, Eyüpspor'dan Strahil Popov'u renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Eyüpspor'dan 32 yaşındaki sağ bek oyuncusu Strahil Popov'u renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre tecrübeli futbolcu ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.

08 Eylül 2022, Perşembe 19:31 Son Güncelleme:
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Ümraniyespor, Eyüpspor'dan Strahil Popov'u renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Eyüpspor'dan 32 yaşındaki sağ bek oyuncusu Strahil Popov'u renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre tecrübeli futbolcu ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.

Daha önce Kasımpaşa ve Hatayspor formaları da giyen Strahil Popov, Eyüpspor ile 16 maçta görev yapmıştı.

Ümraniyespor'dan yapılan açıklama şu şekilde: 

"Kulübümüz, Eyüpspor takımından 32 yaşındaki sağ bek oyuncusu Strahil Popov'u 1 yıllık anlaşma ile renklerine bağladı. Popov'a hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz."

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