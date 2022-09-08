Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Eyüpspor'dan 32 yaşındaki sağ bek oyuncusu Strahil Popov'u renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre tecrübeli futbolcu ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.

Daha önce Kasımpaşa ve Hatayspor formaları da giyen Strahil Popov, Eyüpspor ile 16 maçta görev yapmıştı.

Ümraniyespor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Eyüpspor takımından 32 yaşındaki sağ bek oyuncusu Strahil Popov'u 1 yıllık anlaşma ile renklerine bağladı. Popov'a hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz."



