Ümraniyespor - Erzurumspor maç sonucu: 3-3

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Ümraniyespor, evinde karşılaştığı BB Erzurumspor ile 3-3 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
4. dakikada Orhan Ovacıklı’nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Emircan Altıntaş’ın ortasında kale önünde Yacine Bammou’nun ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
25. dakikada sağ kanattan Onur Ayık’ın vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Yacine Bammou pasını Oğuz Gürbulak’a aktardı. Oğuz’un vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı.
31. dakikada sağ kanattan Kartal Kayra Yılmaz’ın ortasında ceza sahası içinde Mrsic’in kafa vuruşu kaleci Szumski’den döndü. Ardından top kale önünde Mustafa Yumlu’ya çarptı ve ağlarla buluştu. 1-1
36. dakikada Camara’nın sol kanattan ortasında arka direkte Onur Ayık kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1
52. dakikada sağ kanattan Arvydas Novikovas’ın ortasında ceza sahası içinde Olanare’nin kafa vuruşunda kaleci Burak Öğür’den dönen topu Eren Tozlu kafayla tamamladı. 2-2
54. dakikada Arvydas Novikovas’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Mustafa Yumlu, kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı. 2-3
73. dakikada Yusuf Emre Gültekin’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Yacine Bammou’nun topu kontrol edip, dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-3
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Turgut Doman xx, Baran Eraslan xx, Emrah Ünal xx
Ümraniyespor: Burak Öğür x, Emre Nefiz xx (Atalay Babacan dk. 80 ?), Alim Öztürk xx, Vrsajevic xx, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuz Gürbulak xx (Yusuf Emre Gültekin dk. 65 xx), Mrsic xx (Serkan Göksu dk. 65 xx), Onur Ayık xxx (Atakan Üner dk. 88 ?), Camara xx (Yonathan del Valle dk. 81 ?), Yacine Bammou xxx
Yedekler: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Mustafa Karagöz, Fatih Yiğit Şanlitürk, Mevlüt Erdinç
Teknik Direktör: Recep Uçar
BB Erzurumspor: Jakub Szumski x, Orhan Ovacıklı xx, Aykut Demir xx, Mustafa Yumlu xx, Mücahit Albayrak xx, Hasek xx (Gökhan Alsan dk. 46 x), Estrela xx, Arvydas Novikovas xxx (Shala dk. 88 ?), Eren Tozlu xxx (Alican Özfesli dk. 88 ?), Emircan Altıntaş xx (Aly Malle dk. 80 ?), Olanare xx (Oltan Karakullukçu dk. 90+3 ?)
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Oğuzhan Yağcı, Eyüp Oskan, Yakup Kırtay
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Goller: Mustafa Yumlu (k.k.) (dk. 31), Onur Ayık (dk. 36), Yacine Bammou (dk. 73) (Ümraniyespor), Yacine Bammou (k.k.) (dk. 4), Eren Tozlu (dk. 52), Mustafa Yumlu (dk. 54) (BB Erzurumspor)
Sarı kartlar: Alim Öztürk (Ümraniyespor), Gökhan Alsan (BB Erzurumspor)