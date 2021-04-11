Ümraniyespor-Bursaspor maç sonucu: 2-1

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, konuk ettiği Bursaspor ’u 2-1 yendi.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Hakan Ceylan, Emrah Ünal, Abdullah Uğur Sarı
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun (Dk. 77 Gökhan Süzen), Kartal Kayra Yılmaz, Serkan Göksu (Dk. 76 Batuhan Artarslan), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 86 Yunus Emre Mertoğlu), Camara (Dk. 69 Ahmet Canbaz), Atakan Üner (Dk. 87 Kehinde), Mayi
Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, Ozan İsmail Koç (Dk. 76 Eren Güler), Taha Altıkardeş, Cüneyt Köz (Dk. 36 Aykut Akgün), Onur Atasayar, Batuhan Kör (Dk. 46 Çağatay Yılmaz), Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak, Özer Hurmacı (Dk. 88 Ramazan Keskin), Berat Altındiş
Goller: Dk. 37 Mayi, Dk. 66 Ercan Coşkun (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 42 Berat Altındiş (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 69 Serkan Göksu (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 90 1 Mustafa Er (Teknik direktör) (Bursaspor)