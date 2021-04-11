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Ümraniyespor-Bursaspor maç sonucu: 2-1

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, konuk ettiği Bursaspor’u 2-1 yendi.

11 Nisan 2021, Pazar 18:05 Son Güncelleme:
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Ümraniyespor-Bursaspor maç sonucu: 2-1

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, konuk ettiği Bursaspor ’u 2-1 yendi.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Hakan Ceylan, Emrah Ünal, Abdullah Uğur Sarı

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun (Dk. 77 Gökhan Süzen), Kartal Kayra Yılmaz, Serkan Göksu (Dk. 76 Batuhan Artarslan), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 86 Yunus Emre Mertoğlu), Camara (Dk. 69 Ahmet Canbaz), Atakan Üner (Dk. 87 Kehinde), Mayi

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, Ozan İsmail Koç (Dk. 76 Eren Güler), Taha Altıkardeş, Cüneyt Köz (Dk. 36 Aykut Akgün), Onur Atasayar, Batuhan Kör (Dk. 46 Çağatay Yılmaz), Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak, Özer Hurmacı (Dk. 88 Ramazan Keskin), Berat Altındiş

Goller: Dk. 37 Mayi, Dk. 66 Ercan Coşkun (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 42 Berat Altındiş (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 69 Serkan Göksu (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 90 1 Mustafa Er (Teknik direktör) (Bursaspor)

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