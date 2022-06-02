Ümraniyespor, Burak Öğür ile yollarını ayırdı

Süper Lig ’e yükselen Ümraniyespor’da beklenmedik bir ayrılık gerçekleşti. Yeni sezon kadro planlaması kapsamında sözleşme yenileme görüşmelerine başlayan İstanbul ekibi birinci kalecisi ve kaptanı Burak Öğür ile anlaşma sağlayamadı.

2024’e kadar sözleşmesi bulunan Burak Öğür’ün ile yıllık ücretinde iyileştirme yapılması için yapılan pazarlıkta orta yol bulunamadı ve 32 yaşındaki kalecinin kontratı feshedildi.

Ümraniyespor’da beklenmedik bu ayrılık sonrası yeni kaleci arayışları başladı.

Kaynak: NTV Spor